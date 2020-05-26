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ابتداءً من 21 يونيو العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة

بدءاً من الأحد المقبل .. السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة ما عدا مساجد مكة واستئناف الرحلات الداخلية والتنقل بين المناطق

مع بشرى عودة الحياة لطبيعتها والـ3 مراحل.. هنا رسائل وعي السعودية وأهلها

أشهُرٌ ماضية أظهرت إحساس السعوديين بالمسؤولية وبذل الحكومة كل غال ونفيس

في الوقت الذي استبشروا فيه خيرًا بالإجراءات بالموافقة الكريمة على العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية على ثلاث مراحل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ يدرك السعوديون والمقيمون على حد سواء، ما يقع على عاتقهم من مسؤوليات حقيقية لمنع الوباء من الانتشار مجددًا.

لقد أثبتت الأشهر الماضية مدى الإحساس العالي بالمسؤولية لدى الشعب السعودي في مقابل ما بذلت فيه الحكومة الرشيدة من غالٍ ونفيس قد يُلحق الضرر باقتصادها؛ ولكن كل ذلك يسهل في مقابل أن صحة الإنسان على هذه الأرض أيًّا كان مواطنًا أو مقيمًا نظاميًّا أو مخالفًا، وما أعطتهم المحن من دروس عملية.

لقد كانت نِسَب الإصابة من الأقل عالميًّا، ولم تحدث أي كوارث أو مشكلات طبية ولله الحمد، حتى وصل الأمر إلى أن ٩٥ ٪ من الأجهزة الطبية لم نحتج إليها حتى الآن، ولن نحتاج إليها بإذن الله.

الفرح بعودة الصلاة في المساجد وإحياء فريضة الجماعة، وغيرها من مظاهر الحياة؛ يعزز الوعي لدينا بأهمية المسؤولية التي تقع علينا جميعًا لمنع الوباء من الانتشار مجددًا، من ضرورة تعقيم اليدين وغسلها باستمرار بالماء والصابون، واستمرار ارتداء القفازات والكمامات القماشية أو العادية؛ ليكون أداؤنا لهذه الفرائض، التي اشتقنا للقيام بها، بكل يسر وسهولة.

إن وضع القيود على التجمعات في المناسبات الاجتماعية لأكثر من 50 شخصًا؛ يحتم علينا الاستمرار في اتباع قواعد التباعد الاجتماعي وتجنب الاختلاط مع الآخرين حتى ينتهي الفيروس تمامًا، ويتم القضاء عليه بإذن الله؛ لنخرج من هذه التجربة كما خرجنا سابقًا أقوى وأفضل بفضل الله سبحانه، ثم بفضل ما تبذله حكومتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهم الله.

منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مع بشرى عودة الحياة لطبيعتها والـ3 مراحل.. هنا رسائل وعي السعودية وأهلها
سبق

في الوقت الذي استبشروا فيه خيرًا بالإجراءات بالموافقة الكريمة على العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية على ثلاث مراحل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ يدرك السعوديون والمقيمون على حد سواء، ما يقع على عاتقهم من مسؤوليات حقيقية لمنع الوباء من الانتشار مجددًا.

لقد أثبتت الأشهر الماضية مدى الإحساس العالي بالمسؤولية لدى الشعب السعودي في مقابل ما بذلت فيه الحكومة الرشيدة من غالٍ ونفيس قد يُلحق الضرر باقتصادها؛ ولكن كل ذلك يسهل في مقابل أن صحة الإنسان على هذه الأرض أيًّا كان مواطنًا أو مقيمًا نظاميًّا أو مخالفًا، وما أعطتهم المحن من دروس عملية.

لقد كانت نِسَب الإصابة من الأقل عالميًّا، ولم تحدث أي كوارث أو مشكلات طبية ولله الحمد، حتى وصل الأمر إلى أن ٩٥ ٪ من الأجهزة الطبية لم نحتج إليها حتى الآن، ولن نحتاج إليها بإذن الله.

الفرح بعودة الصلاة في المساجد وإحياء فريضة الجماعة، وغيرها من مظاهر الحياة؛ يعزز الوعي لدينا بأهمية المسؤولية التي تقع علينا جميعًا لمنع الوباء من الانتشار مجددًا، من ضرورة تعقيم اليدين وغسلها باستمرار بالماء والصابون، واستمرار ارتداء القفازات والكمامات القماشية أو العادية؛ ليكون أداؤنا لهذه الفرائض، التي اشتقنا للقيام بها، بكل يسر وسهولة.

إن وضع القيود على التجمعات في المناسبات الاجتماعية لأكثر من 50 شخصًا؛ يحتم علينا الاستمرار في اتباع قواعد التباعد الاجتماعي وتجنب الاختلاط مع الآخرين حتى ينتهي الفيروس تمامًا، ويتم القضاء عليه بإذن الله؛ لنخرج من هذه التجربة كما خرجنا سابقًا أقوى وأفضل بفضل الله سبحانه، ثم بفضل ما تبذله حكومتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهم الله.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
08:50 AM

مع بشرى عودة الحياة لطبيعتها والـ3 مراحل.. هنا رسائل وعي السعودية وأهلها

أشهُرٌ ماضية أظهرت إحساس السعوديين بالمسؤولية وبذل الحكومة كل غال ونفيس

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زيد الخمشي - الرياض
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2,156

في الوقت الذي استبشروا فيه خيرًا بالإجراءات بالموافقة الكريمة على العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية على ثلاث مراحل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ يدرك السعوديون والمقيمون على حد سواء، ما يقع على عاتقهم من مسؤوليات حقيقية لمنع الوباء من الانتشار مجددًا.

لقد أثبتت الأشهر الماضية مدى الإحساس العالي بالمسؤولية لدى الشعب السعودي في مقابل ما بذلت فيه الحكومة الرشيدة من غالٍ ونفيس قد يُلحق الضرر باقتصادها؛ ولكن كل ذلك يسهل في مقابل أن صحة الإنسان على هذه الأرض أيًّا كان مواطنًا أو مقيمًا نظاميًّا أو مخالفًا، وما أعطتهم المحن من دروس عملية.

لقد كانت نِسَب الإصابة من الأقل عالميًّا، ولم تحدث أي كوارث أو مشكلات طبية ولله الحمد، حتى وصل الأمر إلى أن ٩٥ ٪ من الأجهزة الطبية لم نحتج إليها حتى الآن، ولن نحتاج إليها بإذن الله.

الفرح بعودة الصلاة في المساجد وإحياء فريضة الجماعة، وغيرها من مظاهر الحياة؛ يعزز الوعي لدينا بأهمية المسؤولية التي تقع علينا جميعًا لمنع الوباء من الانتشار مجددًا، من ضرورة تعقيم اليدين وغسلها باستمرار بالماء والصابون، واستمرار ارتداء القفازات والكمامات القماشية أو العادية؛ ليكون أداؤنا لهذه الفرائض، التي اشتقنا للقيام بها، بكل يسر وسهولة.

إن وضع القيود على التجمعات في المناسبات الاجتماعية لأكثر من 50 شخصًا؛ يحتم علينا الاستمرار في اتباع قواعد التباعد الاجتماعي وتجنب الاختلاط مع الآخرين حتى ينتهي الفيروس تمامًا، ويتم القضاء عليه بإذن الله؛ لنخرج من هذه التجربة كما خرجنا سابقًا أقوى وأفضل بفضل الله سبحانه، ثم بفضل ما تبذله حكومتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهم الله.

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