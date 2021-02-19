الإمارات: 20 وفاة و3,140 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي حالات الشفاء بلغ 351,715 شخصًا

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 3140 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و20 وفاة، و شفاء 4349 حالة .

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 365.017 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1093 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 351,715 حالة .