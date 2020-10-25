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"برسيم مُسمَّم" يقتل 795 رأساً من المواشي المختلفة بـ"مليحاء محايل"

الفاهمي لـ"سبق": أبلغت الزراعة وأطالب بتدخُّل الجهات المختصة

تسبب برسيم مسمم بمقتل 795 رأساً من المواشي بمليحاء غرب محايل عسير تعود لأحد المواطنين.

وفي التفاصيل قال المواطن أحمد بن إبراهيم الفاهمي لـ"سبق"، إنه تفاجأ بنفوق 165 رأساً من الإبل و93 رأساً من البقر و537 رأساً من الغنم والضأن بعد تناوله كميات من البرسيم المجهول المصدر الذي جلبه ويقارب الـ 50 حزمة وجده ملقى على قارعة الطريق.

وبعد ثلاثة أيام من وجوده في مكانه قام بأخذه ومن ثم طرحه لقطعانه المختلفة لينجم عن ذلك الكارثة وفق قوله.


وأضاف: قمت بعد ذلك بأخذ عينة من البرسيم وبتحليله تبين أنه مسمم ما دفعني للتوجه لمقر الزراعة وتقديم بلاغ عن الواقعة.

وطالب الجهات المختصة بالوقوف على الوضع الذي قضى على كل ماشيته التي يقوم بتربيتها على مدى 15 عاماً.

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"برسيم مُسمَّم" يقتل 795 رأساً من المواشي المختلفة بـ"مليحاء محايل"
سبق

تسبب برسيم مسمم بمقتل 795 رأساً من المواشي بمليحاء غرب محايل عسير تعود لأحد المواطنين.

وفي التفاصيل قال المواطن أحمد بن إبراهيم الفاهمي لـ"سبق"، إنه تفاجأ بنفوق 165 رأساً من الإبل و93 رأساً من البقر و537 رأساً من الغنم والضأن بعد تناوله كميات من البرسيم المجهول المصدر الذي جلبه ويقارب الـ 50 حزمة وجده ملقى على قارعة الطريق.

وبعد ثلاثة أيام من وجوده في مكانه قام بأخذه ومن ثم طرحه لقطعانه المختلفة لينجم عن ذلك الكارثة وفق قوله.


وأضاف: قمت بعد ذلك بأخذ عينة من البرسيم وبتحليله تبين أنه مسمم ما دفعني للتوجه لمقر الزراعة وتقديم بلاغ عن الواقعة.

وطالب الجهات المختصة بالوقوف على الوضع الذي قضى على كل ماشيته التي يقوم بتربيتها على مدى 15 عاماً.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
10:16 PM

"برسيم مُسمَّم" يقتل 795 رأساً من المواشي المختلفة بـ"مليحاء محايل"

الفاهمي لـ"سبق": أبلغت الزراعة وأطالب بتدخُّل الجهات المختصة

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محمد طيران - محايل عسير
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تسبب برسيم مسمم بمقتل 795 رأساً من المواشي بمليحاء غرب محايل عسير تعود لأحد المواطنين.

وفي التفاصيل قال المواطن أحمد بن إبراهيم الفاهمي لـ"سبق"، إنه تفاجأ بنفوق 165 رأساً من الإبل و93 رأساً من البقر و537 رأساً من الغنم والضأن بعد تناوله كميات من البرسيم المجهول المصدر الذي جلبه ويقارب الـ 50 حزمة وجده ملقى على قارعة الطريق.

وبعد ثلاثة أيام من وجوده في مكانه قام بأخذه ومن ثم طرحه لقطعانه المختلفة لينجم عن ذلك الكارثة وفق قوله.


وأضاف: قمت بعد ذلك بأخذ عينة من البرسيم وبتحليله تبين أنه مسمم ما دفعني للتوجه لمقر الزراعة وتقديم بلاغ عن الواقعة.

وطالب الجهات المختصة بالوقوف على الوضع الذي قضى على كل ماشيته التي يقوم بتربيتها على مدى 15 عاماً.

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