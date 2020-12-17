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تبرّع بكليته لصديقه فكرّمه أمير "الشمالية": موقف نبيل

ثمّن موقفه الإنساني غير المستغرب من أبناء المملكة

كّرم أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، المواطن أحمد بن سيف الحبلاني، الذي تبرع بكليته لصديقه محمد بن غياض السويلمي.

واطمأن أمير المنطقة، خلال الاستقبال، على صحة "الحبلاني"، مثنياً على موقفه الإنساني والنبيل غير المستغرب من أبناء المملكة، داعياً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سيف الحبلاني تبرع بكليته لصديقه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبرّع بكليته لصديقه فكرّمه أمير "الشمالية": موقف نبيل
سبق

كّرم أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، المواطن أحمد بن سيف الحبلاني، الذي تبرع بكليته لصديقه محمد بن غياض السويلمي.

واطمأن أمير المنطقة، خلال الاستقبال، على صحة "الحبلاني"، مثنياً على موقفه الإنساني والنبيل غير المستغرب من أبناء المملكة، داعياً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
03:15 PM

تبرّع بكليته لصديقه فكرّمه أمير "الشمالية": موقف نبيل

ثمّن موقفه الإنساني غير المستغرب من أبناء المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
1
1,461

كّرم أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، المواطن أحمد بن سيف الحبلاني، الذي تبرع بكليته لصديقه محمد بن غياض السويلمي.

واطمأن أمير المنطقة، خلال الاستقبال، على صحة "الحبلاني"، مثنياً على موقفه الإنساني والنبيل غير المستغرب من أبناء المملكة، داعياً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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