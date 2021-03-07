وتمثلت تلك التشوهات في شبوك وحظائر وأسوار حديدية عشوائية، عملت على تشويه المظهر العام، فيما كانت الإزالة ضمن برنامج مكثف لمعالجة التشوه البصري بأحياء الطائف الجديد.

أزالت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية الطائف الجديد الفرعية، 15 تشوهًا بصريًا.

أمانة الطائف تزيل 15 حظيرة وشبوكًا وأسوارًا عشوائية فهد العتيبي سبق 2021-03-07 أزالت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية الطائف الجديد الفرعية، 15 تشوهًا بصريًا. وتمثلت تلك التشوهات في شبوك وحظائر وأسوار حديدية عشوائية، عملت على تشويه المظهر العام، فيما كانت الإزالة ضمن برنامج مكثف لمعالجة التشوه البصري بأحياء الطائف الجديد.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442 03:49 PM

أمانة الطائف تزيل 15 حظيرة وشبوكًا وأسوارًا عشوائية ضمن برنامج مكثف لمعالجة التشوه البصري





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أزالت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في بلدية الطائف الجديد الفرعية، 15 تشوهًا بصريًا.

وتمثلت تلك التشوهات في شبوك وحظائر وأسوار حديدية عشوائية، عملت على تشويه المظهر العام، فيما كانت الإزالة ضمن برنامج مكثف لمعالجة التشوه البصري بأحياء الطائف الجديد.