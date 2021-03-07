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"الصحة": تسجيل 357 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 314 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 357 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 314 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 7 مارس 2021، تسجيل 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 379831 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 314 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 370614 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6528 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2689 والحالات الحرجة 505 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 357 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 314 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 7 مارس 2021، تسجيل 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 379831 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 314 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 370614 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6528 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2689 والحالات الحرجة 505 حالة.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
03:40 PM

"الصحة": تسجيل 357 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 314 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
7,615

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 7 مارس 2021، تسجيل 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 379831 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 314 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 370614 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6528 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2689 والحالات الحرجة 505 حالة.

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