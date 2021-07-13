النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1295 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 946 خلال الـ24 ساعة الماضية

بدء المعسكر التدريبي "انطلق للفضاء" لطلاب المرحلة الثانوية

لتأهيلهم في علوم وتقنيات الفضاء خلال 14 يومًا

أطلقت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم الثلاثاء، المعسكر التدريبي الصيفي "انطلق للفضاء"، لتأهيل طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في علوم وتقنيات الفضاء، خلال 14 يومًا، ويتضمّن دورات ومشروعات تطبيقية.

يأتي ذلك ضمن مساعي الهيئة لإعداد روّاد فضاء ومهندسي المستقبل واستقطاب المتميزين للانضمام لمختلف تطبيقات الفضاء عبر برامج تدريبية نوعية.

وأوضحت الهيئة أن برنامج "انطلق للفضاء" يركّز على ربط المقررات الدراسية لمادتَي الرياضيات والفيزياء في المرحلة الثانوية بعلوم الفضاء، فيما يهتم بتقديم تجربة التعليم التطبيقي بالممارسة على مدى 30 ساعة تدريبية وبواقع ثلاث ساعات يوميًّا، عبر مختصين في علوم الفضاء.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يهدف إلى تعزيز دور الهيئة السعودية للفضاء في قطاع الفضاء والمساهمة في تطوير القدرات البشرية في القطاع، ورفع وعي الطلاب والمجتمع بأهمية علوم وتقنيات الفضاء وتعزيز المشاركة المجتمعية بأنشطته، بالإضافة إلى تحفيز الطلاب على التخصص في المجالات التطبيقية والهندسية التي تختصّ بعلوم وتقنيات الفضاء.

كما حدّدت الهيئة عددًا من الشروط للانضمام للبرنامج؛ منها أن يكون الطالب أو الطالبة سعوديَّ الجنسية، وأن يكون من المسجلين حاليًّا في الصف الثاني أو الثالث الثانوي "المسار العلمي"، بالإضافة إلى اجتياز اختبار القبول الخاص بالمعسكر، لافتة إلى أنه عند انتهاء المعسكر واجتياز التقييم، سيحصل المشاركون على شهادة إنجاز معتمدة من الهيئة السعودية للفضاء.

ويمكن للطلاب والطالبات الراغبين بالانضمام لمعسكر البرنامج، التسجيل من خلال الرابط التالي: https://initiatives.saudispace.gov.sa/ar .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بدء المعسكر التدريبي "انطلق للفضاء" لطلاب المرحلة الثانوية
سبق

أطلقت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم الثلاثاء، المعسكر التدريبي الصيفي "انطلق للفضاء"، لتأهيل طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في علوم وتقنيات الفضاء، خلال 14 يومًا، ويتضمّن دورات ومشروعات تطبيقية.

يأتي ذلك ضمن مساعي الهيئة لإعداد روّاد فضاء ومهندسي المستقبل واستقطاب المتميزين للانضمام لمختلف تطبيقات الفضاء عبر برامج تدريبية نوعية.

وأوضحت الهيئة أن برنامج "انطلق للفضاء" يركّز على ربط المقررات الدراسية لمادتَي الرياضيات والفيزياء في المرحلة الثانوية بعلوم الفضاء، فيما يهتم بتقديم تجربة التعليم التطبيقي بالممارسة على مدى 30 ساعة تدريبية وبواقع ثلاث ساعات يوميًّا، عبر مختصين في علوم الفضاء.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يهدف إلى تعزيز دور الهيئة السعودية للفضاء في قطاع الفضاء والمساهمة في تطوير القدرات البشرية في القطاع، ورفع وعي الطلاب والمجتمع بأهمية علوم وتقنيات الفضاء وتعزيز المشاركة المجتمعية بأنشطته، بالإضافة إلى تحفيز الطلاب على التخصص في المجالات التطبيقية والهندسية التي تختصّ بعلوم وتقنيات الفضاء.

كما حدّدت الهيئة عددًا من الشروط للانضمام للبرنامج؛ منها أن يكون الطالب أو الطالبة سعوديَّ الجنسية، وأن يكون من المسجلين حاليًّا في الصف الثاني أو الثالث الثانوي "المسار العلمي"، بالإضافة إلى اجتياز اختبار القبول الخاص بالمعسكر، لافتة إلى أنه عند انتهاء المعسكر واجتياز التقييم، سيحصل المشاركون على شهادة إنجاز معتمدة من الهيئة السعودية للفضاء.

ويمكن للطلاب والطالبات الراغبين بالانضمام لمعسكر البرنامج، التسجيل من خلال الرابط التالي: https://initiatives.saudispace.gov.sa/ar .

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
05:25 PM

بدء المعسكر التدريبي "انطلق للفضاء" لطلاب المرحلة الثانوية

لتأهيلهم في علوم وتقنيات الفضاء خلال 14 يومًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
131

أطلقت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم الثلاثاء، المعسكر التدريبي الصيفي "انطلق للفضاء"، لتأهيل طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في علوم وتقنيات الفضاء، خلال 14 يومًا، ويتضمّن دورات ومشروعات تطبيقية.

يأتي ذلك ضمن مساعي الهيئة لإعداد روّاد فضاء ومهندسي المستقبل واستقطاب المتميزين للانضمام لمختلف تطبيقات الفضاء عبر برامج تدريبية نوعية.

وأوضحت الهيئة أن برنامج "انطلق للفضاء" يركّز على ربط المقررات الدراسية لمادتَي الرياضيات والفيزياء في المرحلة الثانوية بعلوم الفضاء، فيما يهتم بتقديم تجربة التعليم التطبيقي بالممارسة على مدى 30 ساعة تدريبية وبواقع ثلاث ساعات يوميًّا، عبر مختصين في علوم الفضاء.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يهدف إلى تعزيز دور الهيئة السعودية للفضاء في قطاع الفضاء والمساهمة في تطوير القدرات البشرية في القطاع، ورفع وعي الطلاب والمجتمع بأهمية علوم وتقنيات الفضاء وتعزيز المشاركة المجتمعية بأنشطته، بالإضافة إلى تحفيز الطلاب على التخصص في المجالات التطبيقية والهندسية التي تختصّ بعلوم وتقنيات الفضاء.

كما حدّدت الهيئة عددًا من الشروط للانضمام للبرنامج؛ منها أن يكون الطالب أو الطالبة سعوديَّ الجنسية، وأن يكون من المسجلين حاليًّا في الصف الثاني أو الثالث الثانوي "المسار العلمي"، بالإضافة إلى اجتياز اختبار القبول الخاص بالمعسكر، لافتة إلى أنه عند انتهاء المعسكر واجتياز التقييم، سيحصل المشاركون على شهادة إنجاز معتمدة من الهيئة السعودية للفضاء.

ويمكن للطلاب والطالبات الراغبين بالانضمام لمعسكر البرنامج، التسجيل من خلال الرابط التالي: https://initiatives.saudispace.gov.sa/ar .

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,849
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,041
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,393
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,811

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة