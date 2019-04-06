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"هيونداي" تفاجئ سوق السيارات بتقنية غير مسبوقة

أنظمة أمان تتحكم بالفرامل أوتوماتيكيًّا لمنع الحوادث

أعلنت شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية، أنها ستطرح جيلًا جديدًا من سيارات "i30" بميزة لم توجد بعدُ في أي سيارة.

وتتلخص فكرة التقنية الجديدة بتثبيت شاشتين صغيرتين تعملان باللمس على جانبي مقود السيارة، للتحكم بالصوت والسرعة والعديد من خصائص المركبة.

وسيتمكن السائق -بحسب وكالة "فيستي"- من التحكم في ميزات هذه الشاشات واستبدال الخصائص التي يمكنه من خلالها التحكم بها، وفقًا لما يناسبه؛ إذ يمكنه مثلًا استعمال الشاشة اليمنى للتحكم بأنظمة الصوت، والشاشة اليسرى للتحكم بأنظمة السرعة، أو استعمال إحداهما للتحكم بأنظمة الكاميرات أو نظام التكييف.

كما ستزود سيارات "i30" أيضًا بأنظمة أمان ترصد حركة الأجسام وسرعتها على الطرقات، لتتحكم بأنظمة الفرامل أوتوماتيكيًّا وتمنع وقوع الحوادث.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات أيضًا بمحركات هجينة، وأنظمة متطورة تساعدها على ركن نفسها أوتوماتيكيًّا.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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"هيونداي" تفاجئ سوق السيارات بتقنية غير مسبوقة
سبق

أعلنت شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية، أنها ستطرح جيلًا جديدًا من سيارات "i30" بميزة لم توجد بعدُ في أي سيارة.

وتتلخص فكرة التقنية الجديدة بتثبيت شاشتين صغيرتين تعملان باللمس على جانبي مقود السيارة، للتحكم بالصوت والسرعة والعديد من خصائص المركبة.

وسيتمكن السائق -بحسب وكالة "فيستي"- من التحكم في ميزات هذه الشاشات واستبدال الخصائص التي يمكنه من خلالها التحكم بها، وفقًا لما يناسبه؛ إذ يمكنه مثلًا استعمال الشاشة اليمنى للتحكم بأنظمة الصوت، والشاشة اليسرى للتحكم بأنظمة السرعة، أو استعمال إحداهما للتحكم بأنظمة الكاميرات أو نظام التكييف.

كما ستزود سيارات "i30" أيضًا بأنظمة أمان ترصد حركة الأجسام وسرعتها على الطرقات، لتتحكم بأنظمة الفرامل أوتوماتيكيًّا وتمنع وقوع الحوادث.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات أيضًا بمحركات هجينة، وأنظمة متطورة تساعدها على ركن نفسها أوتوماتيكيًّا.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
11:04 AM

"هيونداي" تفاجئ سوق السيارات بتقنية غير مسبوقة

أنظمة أمان تتحكم بالفرامل أوتوماتيكيًّا لمنع الحوادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,892

أعلنت شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية، أنها ستطرح جيلًا جديدًا من سيارات "i30" بميزة لم توجد بعدُ في أي سيارة.

وتتلخص فكرة التقنية الجديدة بتثبيت شاشتين صغيرتين تعملان باللمس على جانبي مقود السيارة، للتحكم بالصوت والسرعة والعديد من خصائص المركبة.

وسيتمكن السائق -بحسب وكالة "فيستي"- من التحكم في ميزات هذه الشاشات واستبدال الخصائص التي يمكنه من خلالها التحكم بها، وفقًا لما يناسبه؛ إذ يمكنه مثلًا استعمال الشاشة اليمنى للتحكم بأنظمة الصوت، والشاشة اليسرى للتحكم بأنظمة السرعة، أو استعمال إحداهما للتحكم بأنظمة الكاميرات أو نظام التكييف.

كما ستزود سيارات "i30" أيضًا بأنظمة أمان ترصد حركة الأجسام وسرعتها على الطرقات، لتتحكم بأنظمة الفرامل أوتوماتيكيًّا وتمنع وقوع الحوادث.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات أيضًا بمحركات هجينة، وأنظمة متطورة تساعدها على ركن نفسها أوتوماتيكيًّا.

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