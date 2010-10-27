والدة "علي طيران" إلى رحمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة المهندس علي بن منصور طيران وعمة الزميل محمد طيران، بعد معاناة مع المرض.. وقد ووري جثمانها مقبرة المحالة بأبها ظهر أمس.

"سبق" التي آلمها النبأ، تتقدم بأحر التعازي لأسرة "آل طيران" وعلى رأسهم الدكتور ناصر بن منصور طيران عضو مجلس الشورى؛ سائلة المولى عز وجل أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".