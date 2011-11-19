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عدسة مصوّر سعودي تنقل ثقافة الناس في فيتنام إلى الرياض عبر "حياة أخرى"

في معرض رصد بساطة معيشتهم وتنوع مصادر دخلهم والوجه الجديد للبلد

تصوير : ماجد البقمي

وثّق المصوّر الفوتوغرافي فهد عبدالعزيز العودة؛ حياة الناس في جمهورية فيتنام؛ الواقعة جنوب غربي قارة آسيا، ونقل 12 عملاً تحكي الجغرافيا والتاريخ والثقافة والسلوك من هناك إلى معرضه بالرياض الذي افتتحه السفير الفيتنامي لدى المملكة "هوانج خاك"؛ والوفد الدبلوماسي المرافق له، والضيوف المدعوون والزوّار.

وأطلق "العودة"؛ على المعرض اسم: "لفيتنام .. حياة أخرى"، ورصد تنوّع ثقافاتهم ومصادر دخلهم وبساطة معيشتهم، والوجه الجميل للبلد.

وفي كلمته بالحفل أبدى السفير الفيتنامي إعجابه الشديد بالمعرض وبهذا الحراك الفني، واهتمام الفن السعودي بدولته فيتنام ذات الطبيعة الساحرة، وتمنى أن يرى مزيداً من المعارض لها.

بعد ذلك ألقى المصوّر فهد العودة؛ كلمةً افتتاحيةً للمعرض؛ تحدّث خلالها عن رحلته الفنية إلى فيتنام، وما لمس من شعبها من بساطة وحفاوة وجمال، واستعرض محطات من تجربته مع الشعب الفيتنامي، مشيراً إلى أنه إيجابي ولطيف مع السياح، كما أن أهم ما يميز الشعب الفيتنامي تقديره للعائلة والترابط الأسري.

وكشف فهد العودة؛ لـ "سبق"، عن المناطق السياحية هناك، وهي خليج "هالونج باي"، وهو عبارة عن مرتفعات جبلية على الساحل الشرقي، ويتميز بمصادر جذب سياحية متنوعة، مثل الكروز البحري والشواطئ البكر، ومنطقة "سابا" على الحدود الصينية، وتتميز بمزارع الأرز والمدرجات الخضراء الساحرة التي يقصدها السياح وقت الحصاد؛ لأنه يعد كرنفال الشعبي لديهم، ومنطقة دالات التي تتميّز بجبالها العالية، وجداولها المائية ويقصدها السياح من دول أوروبا.

وعن الديانة الإسلامية، قال: تبلغ نسبة المسلمين فيها 9 %، ويحظون بحرية العبادة كغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى، كما أن لديهم جوامع ومراكز إسلامية.

وأكّد أن الزراعة تعد من المصادر الرئيسة للبلد، وتشتهر فيتنام بمزارع البن، وأفضل مزارع الكاكاو في العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عدسة مصوّر سعودي تنقل ثقافة الناس في فيتنام إلى الرياض عبر "حياة أخرى"
سبق

تصوير : ماجد البقمي

وثّق المصوّر الفوتوغرافي فهد عبدالعزيز العودة؛ حياة الناس في جمهورية فيتنام؛ الواقعة جنوب غربي قارة آسيا، ونقل 12 عملاً تحكي الجغرافيا والتاريخ والثقافة والسلوك من هناك إلى معرضه بالرياض الذي افتتحه السفير الفيتنامي لدى المملكة "هوانج خاك"؛ والوفد الدبلوماسي المرافق له، والضيوف المدعوون والزوّار.

وأطلق "العودة"؛ على المعرض اسم: "لفيتنام .. حياة أخرى"، ورصد تنوّع ثقافاتهم ومصادر دخلهم وبساطة معيشتهم، والوجه الجميل للبلد.

وفي كلمته بالحفل أبدى السفير الفيتنامي إعجابه الشديد بالمعرض وبهذا الحراك الفني، واهتمام الفن السعودي بدولته فيتنام ذات الطبيعة الساحرة، وتمنى أن يرى مزيداً من المعارض لها.

بعد ذلك ألقى المصوّر فهد العودة؛ كلمةً افتتاحيةً للمعرض؛ تحدّث خلالها عن رحلته الفنية إلى فيتنام، وما لمس من شعبها من بساطة وحفاوة وجمال، واستعرض محطات من تجربته مع الشعب الفيتنامي، مشيراً إلى أنه إيجابي ولطيف مع السياح، كما أن أهم ما يميز الشعب الفيتنامي تقديره للعائلة والترابط الأسري.

وكشف فهد العودة؛ لـ "سبق"، عن المناطق السياحية هناك، وهي خليج "هالونج باي"، وهو عبارة عن مرتفعات جبلية على الساحل الشرقي، ويتميز بمصادر جذب سياحية متنوعة، مثل الكروز البحري والشواطئ البكر، ومنطقة "سابا" على الحدود الصينية، وتتميز بمزارع الأرز والمدرجات الخضراء الساحرة التي يقصدها السياح وقت الحصاد؛ لأنه يعد كرنفال الشعبي لديهم، ومنطقة دالات التي تتميّز بجبالها العالية، وجداولها المائية ويقصدها السياح من دول أوروبا.

وعن الديانة الإسلامية، قال: تبلغ نسبة المسلمين فيها 9 %، ويحظون بحرية العبادة كغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى، كما أن لديهم جوامع ومراكز إسلامية.

وأكّد أن الزراعة تعد من المصادر الرئيسة للبلد، وتشتهر فيتنام بمزارع البن، وأفضل مزارع الكاكاو في العالم.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
09:08 AM

عدسة مصوّر سعودي تنقل ثقافة الناس في فيتنام إلى الرياض عبر "حياة أخرى"

في معرض رصد بساطة معيشتهم وتنوع مصادر دخلهم والوجه الجديد للبلد

A A A
عيسى الحربي - الرياض
2
1,358

تصوير : ماجد البقمي

وثّق المصوّر الفوتوغرافي فهد عبدالعزيز العودة؛ حياة الناس في جمهورية فيتنام؛ الواقعة جنوب غربي قارة آسيا، ونقل 12 عملاً تحكي الجغرافيا والتاريخ والثقافة والسلوك من هناك إلى معرضه بالرياض الذي افتتحه السفير الفيتنامي لدى المملكة "هوانج خاك"؛ والوفد الدبلوماسي المرافق له، والضيوف المدعوون والزوّار.

وأطلق "العودة"؛ على المعرض اسم: "لفيتنام .. حياة أخرى"، ورصد تنوّع ثقافاتهم ومصادر دخلهم وبساطة معيشتهم، والوجه الجميل للبلد.

وفي كلمته بالحفل أبدى السفير الفيتنامي إعجابه الشديد بالمعرض وبهذا الحراك الفني، واهتمام الفن السعودي بدولته فيتنام ذات الطبيعة الساحرة، وتمنى أن يرى مزيداً من المعارض لها.

بعد ذلك ألقى المصوّر فهد العودة؛ كلمةً افتتاحيةً للمعرض؛ تحدّث خلالها عن رحلته الفنية إلى فيتنام، وما لمس من شعبها من بساطة وحفاوة وجمال، واستعرض محطات من تجربته مع الشعب الفيتنامي، مشيراً إلى أنه إيجابي ولطيف مع السياح، كما أن أهم ما يميز الشعب الفيتنامي تقديره للعائلة والترابط الأسري.

وكشف فهد العودة؛ لـ "سبق"، عن المناطق السياحية هناك، وهي خليج "هالونج باي"، وهو عبارة عن مرتفعات جبلية على الساحل الشرقي، ويتميز بمصادر جذب سياحية متنوعة، مثل الكروز البحري والشواطئ البكر، ومنطقة "سابا" على الحدود الصينية، وتتميز بمزارع الأرز والمدرجات الخضراء الساحرة التي يقصدها السياح وقت الحصاد؛ لأنه يعد كرنفال الشعبي لديهم، ومنطقة دالات التي تتميّز بجبالها العالية، وجداولها المائية ويقصدها السياح من دول أوروبا.

وعن الديانة الإسلامية، قال: تبلغ نسبة المسلمين فيها 9 %، ويحظون بحرية العبادة كغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى، كما أن لديهم جوامع ومراكز إسلامية.

وأكّد أن الزراعة تعد من المصادر الرئيسة للبلد، وتشتهر فيتنام بمزارع البن، وأفضل مزارع الكاكاو في العالم.

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