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"الجمعان": موجة باردة قادمة هي الأبرد منذ بدء شتاء العام الحالي

نتيجة تقدُّم منخفض قطبي كبير

توقَّع محلل الطقس تركي الجمعان -بمشيئة الله تعالى- خلال الساعات المقبلة تأثُّر السعودية بموجة باردة قادمة من سيبيريا نتيجة تقدُّم منخفض قطبي كبير؛ وهو ما يسبب انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على مناطق كبيرة من السعودية.

وتوقَّع "الجمعان" أن تتدفق هذه الموجة الباردة مع رياح نشطة، تثير معها الغبار، خاصة في ساعات النهار، كما تشهد الموجة ذروتها أيام الخميس والجمعة والسبت. ومن المتوقع أن تؤثر على الحدود الشمالية ومنطقة تبوك والجوف والمدينة المنورة والشرقية والرياض، وبشكل أقل مناطق مكة المكرمة، ما عدا مرتفعاتها التي تشهد انخفاضًا ملموسًا.

وقال محلل الطقس "الجمعان" إن "هذه الموجة الباردة تعد هي أكثر موجة باردة يُتوقع أن نشهد فيها هذا الانخفاض الملموس لدرجات الحرارة منذ بَدء شتاء هذا العام".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجمعان": موجة باردة قادمة هي الأبرد منذ بدء شتاء العام الحالي
سبق

توقَّع محلل الطقس تركي الجمعان -بمشيئة الله تعالى- خلال الساعات المقبلة تأثُّر السعودية بموجة باردة قادمة من سيبيريا نتيجة تقدُّم منخفض قطبي كبير؛ وهو ما يسبب انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على مناطق كبيرة من السعودية.

وتوقَّع "الجمعان" أن تتدفق هذه الموجة الباردة مع رياح نشطة، تثير معها الغبار، خاصة في ساعات النهار، كما تشهد الموجة ذروتها أيام الخميس والجمعة والسبت. ومن المتوقع أن تؤثر على الحدود الشمالية ومنطقة تبوك والجوف والمدينة المنورة والشرقية والرياض، وبشكل أقل مناطق مكة المكرمة، ما عدا مرتفعاتها التي تشهد انخفاضًا ملموسًا.

وقال محلل الطقس "الجمعان" إن "هذه الموجة الباردة تعد هي أكثر موجة باردة يُتوقع أن نشهد فيها هذا الانخفاض الملموس لدرجات الحرارة منذ بَدء شتاء هذا العام".

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
12:01 AM

"الجمعان": موجة باردة قادمة هي الأبرد منذ بدء شتاء العام الحالي

نتيجة تقدُّم منخفض قطبي كبير

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سعود الدعجاني - جدة
2
4,493

توقَّع محلل الطقس تركي الجمعان -بمشيئة الله تعالى- خلال الساعات المقبلة تأثُّر السعودية بموجة باردة قادمة من سيبيريا نتيجة تقدُّم منخفض قطبي كبير؛ وهو ما يسبب انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على مناطق كبيرة من السعودية.

وتوقَّع "الجمعان" أن تتدفق هذه الموجة الباردة مع رياح نشطة، تثير معها الغبار، خاصة في ساعات النهار، كما تشهد الموجة ذروتها أيام الخميس والجمعة والسبت. ومن المتوقع أن تؤثر على الحدود الشمالية ومنطقة تبوك والجوف والمدينة المنورة والشرقية والرياض، وبشكل أقل مناطق مكة المكرمة، ما عدا مرتفعاتها التي تشهد انخفاضًا ملموسًا.

وقال محلل الطقس "الجمعان" إن "هذه الموجة الباردة تعد هي أكثر موجة باردة يُتوقع أن نشهد فيها هذا الانخفاض الملموس لدرجات الحرارة منذ بَدء شتاء هذا العام".

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