عودة " مادو ".. تدعم أوراق النصر قبل لقاء القادسية

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الثلاثاء، مشاركة مدافع الفريق عبدالله مادو، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به، في حين يبدأ سلطان الغنام برنامجه التأهيلي، الأربعاء، بعد الكدمة التي تعرض لها في مواجهة الشباب الماضية.

ميدانياً، أجرى مدرب الفريق الكرواتي ألن هورفات، مناورة فنية على منتصف مساحة الملعب طبق خلالها النهج التكتيكي الذي يسعى إلى الاعتماد عليه في مواجهة القادسية، الخميس، "دورياً".