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عودة " مادو ".. تدعم أوراق النصر قبل لقاء القادسية

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الثلاثاء، مشاركة مدافع الفريق عبدالله مادو، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به، في حين يبدأ سلطان الغنام برنامجه التأهيلي، الأربعاء، بعد الكدمة التي تعرض لها في مواجهة الشباب الماضية.

ميدانياً، أجرى مدرب الفريق الكرواتي ألن هورفات، مناورة فنية على منتصف مساحة الملعب طبق خلالها النهج التكتيكي الذي يسعى إلى الاعتماد عليه في مواجهة القادسية، الخميس، "دورياً".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عودة " مادو ".. تدعم أوراق النصر قبل لقاء القادسية
سبق

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الثلاثاء، مشاركة مدافع الفريق عبدالله مادو، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به، في حين يبدأ سلطان الغنام برنامجه التأهيلي، الأربعاء، بعد الكدمة التي تعرض لها في مواجهة الشباب الماضية.

ميدانياً، أجرى مدرب الفريق الكرواتي ألن هورفات، مناورة فنية على منتصف مساحة الملعب طبق خلالها النهج التكتيكي الذي يسعى إلى الاعتماد عليه في مواجهة القادسية، الخميس، "دورياً".

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
11:24 PM

عودة " مادو ".. تدعم أوراق النصر قبل لقاء القادسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت التدريبات الجماعية للفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الثلاثاء، مشاركة مدافع الفريق عبدالله مادو، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به، في حين يبدأ سلطان الغنام برنامجه التأهيلي، الأربعاء، بعد الكدمة التي تعرض لها في مواجهة الشباب الماضية.

ميدانياً، أجرى مدرب الفريق الكرواتي ألن هورفات، مناورة فنية على منتصف مساحة الملعب طبق خلالها النهج التكتيكي الذي يسعى إلى الاعتماد عليه في مواجهة القادسية، الخميس، "دورياً".

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