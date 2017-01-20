لا مطرية معتبرة لـ5 أيام.. "المسند": "الباردة" تتربع فوق المملكة وغبار هنا

قال: جبهة تؤثر على المناطق الشمالية وتتسبب في رياح شمالية غربية نشطة

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إن الجبهة الباردة تؤثر اليوم على المناطق الشمالية، وتتسبب في رياح شمالية غربية نشطة وباردة وقد تثير الغبار في: (الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، وشمالي الشرقية، والرياض).

وأضاف "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الجبهة الباردة تأتي في مقدمة كتلة هوائية باردة تأخذ موقعها فوق السعودية لنحو 3 أيام مؤثرة على معظم المناطق.

وتابع: "حتى 5 أيام قادمة لا تلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة".