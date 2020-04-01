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"الصحة": 157 إصابة جديدة بـ"كورونا" وعدد المتعافين يرتفع لـ264 حالة

"الموارد البشرية" تعلن عن مبادرة تمكين الوافدين من العودة لبلدانهم

تأتي امتداداً للمواقف الإنسانية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنها تعمل مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، على مبادرة تقتضي تمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي.

تأتي هذه المبادرة امتداداً للمواقف الإنسانية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والحرص الشديد على تلبية احتياجات المقيمين، واستجابة لرغبات بعض الوافدين بالعودة إلى بلدانهم في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها كل دول العالم؛ جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، ومنع تفشيه، وإتاحة الفرصة لمغادرة العاملين الذين انتهت علاقتهم التعاقدية مع منشآتهم.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة تمكين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية" تعلن عن مبادرة تمكين الوافدين من العودة لبلدانهم
سبق

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنها تعمل مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، على مبادرة تقتضي تمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي.

تأتي هذه المبادرة امتداداً للمواقف الإنسانية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والحرص الشديد على تلبية احتياجات المقيمين، واستجابة لرغبات بعض الوافدين بالعودة إلى بلدانهم في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها كل دول العالم؛ جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، ومنع تفشيه، وإتاحة الفرصة لمغادرة العاملين الذين انتهت علاقتهم التعاقدية مع منشآتهم.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
03:58 PM

"الموارد البشرية" تعلن عن مبادرة تمكين الوافدين من العودة لبلدانهم

تأتي امتداداً للمواقف الإنسانية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,210

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنها تعمل مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، على مبادرة تقتضي تمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي.

تأتي هذه المبادرة امتداداً للمواقف الإنسانية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والحرص الشديد على تلبية احتياجات المقيمين، واستجابة لرغبات بعض الوافدين بالعودة إلى بلدانهم في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها كل دول العالم؛ جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، ومنع تفشيه، وإتاحة الفرصة لمغادرة العاملين الذين انتهت علاقتهم التعاقدية مع منشآتهم.

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