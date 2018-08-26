بالصور.. الصقور السعودية تقدم عرضاً جوياً في سماء بودابست

حاز على استحسان المواطنين المجريين والسياح الأجانب في المدينة

قدمت الصقور السعودية عرضاً جوياً في سماء بودابست يوم أمس الأربعاء، والذي نال استحسان المواطنين المجريين والسياح الأجانب في المدينة.

ووصلت طائرات الصقور السعودية إلى المجر للمشاركة في يوم طيران كيشكميت، الذي سيعقد يومي 28 و29 اغسطس الجاري.



ونشرت السفارة السعودية لدى المجر، صوراً من العروض التي قدمتها الصقور السعودية في سماء بودابست.