عدسة "سبق" ترصد حملات تعقيم شوارع البشائر خلال وقت منع التجوُّل

ضمن حملات أمانة عسير لمواجهة فيروس كورونا المستجد

في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، تابع ميدانيًّا المهندس خالد بن مغدي، رئيس بلدية البشائر (شمال محافظة بلقرن)، حملة تعقيم وتطهير شوارع مدينة البشائر بمشاركة أكثر من 10 آليات ثقيلة، و50 مختصًّا، وذلك خلال فترة منع التجول، بحضور بندر الشهري رئيس مركز البشائر، ورئيس العلاقات العامة ببلدية البشائر صالح عبدالله الشمراني.

ووثقت عدسة "سبق" تلك الأعمال التي جاءت حرصًا على مواصلة حملات تعقيم وتطهير مرافق وطرقات مدينة البشائر كافة، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها أمانة منطقة عسير وبلدياتها، بمتابعة من الدكتور وليد الحميدي، أمين منطقة عسير، لمواجهة فيروس كورونا المستجد تكاملاً مع كل الجهود الوطنية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وتأتي تلك الإجراءات التي تتخذها البلدية والأمانة لتضييق الخناق على فيروس كورونا، وذلك عبر حملات التعقيم والتطهير؛ للحد من انتشار الفيروس.

وتواصل أمانة منطقة عسير حملات التعقيم والتطهير في البلديات التابعة للأمانة لمكافحة تفشي فيروس كورونا، من خلال تطبيقها حزمة إجراءات مشددة.