"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
قال: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم -بمشيئة الله-، يفيد بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-02-02
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم -بمشيئة الله-، يفيد بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.
02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
10:56 AM
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
قال: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم -بمشيئة الله-، يفيد بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السادسة مساءً.