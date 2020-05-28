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مع بدء التجول.. "بلدية بارق" تغلق ثلاثة مطاعم مخالفة

بعد التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

أغلقت بلدية محافظة بارق 3 مطاعم مخالفة من خلال جولات المراقبين الصحيين الرقابية، صباح اليوم، في بارق ومركز ثلوث المنظر على المطاعم.

وجاءت هذه الجولات في الساعات الأولى من فك منع التجول الكلى؛ حيث أسفرت عن رصد بعض المخالفات الصحية، وكذلك تم رصد مخالفات في التهاون بتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وبناءً عليها تم الإغلاق الاحترازي لثلاثة مطاعم لمخالفتهم الاشتراطات الصحية والوقائية؛ أحدهم في بارق وآخران في ثلوث المنظر.

وأكد المراقبون على عمال المطاعم بالالتزام بكافة التدابير الوقائية، ولبس الكمامات القماشية والقفازات وتعقيم الأسطح والأرضيات باستمرار، والحرص على المسافات المتباعدة بين طاولات وكراسي الأكل الداخلي؛ وذلك بعد السماح لهم بتقديم الطلبات الداخلية اعتبارًا من يوم الأحد القادم، وقد حذروهم بأنه سيتم تطبيق الحد الأعلى من الغرامات في حال مخالفة ذلك حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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مع بدء التجول.. "بلدية بارق" تغلق ثلاثة مطاعم مخالفة
سبق

أغلقت بلدية محافظة بارق 3 مطاعم مخالفة من خلال جولات المراقبين الصحيين الرقابية، صباح اليوم، في بارق ومركز ثلوث المنظر على المطاعم.

وجاءت هذه الجولات في الساعات الأولى من فك منع التجول الكلى؛ حيث أسفرت عن رصد بعض المخالفات الصحية، وكذلك تم رصد مخالفات في التهاون بتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وبناءً عليها تم الإغلاق الاحترازي لثلاثة مطاعم لمخالفتهم الاشتراطات الصحية والوقائية؛ أحدهم في بارق وآخران في ثلوث المنظر.

وأكد المراقبون على عمال المطاعم بالالتزام بكافة التدابير الوقائية، ولبس الكمامات القماشية والقفازات وتعقيم الأسطح والأرضيات باستمرار، والحرص على المسافات المتباعدة بين طاولات وكراسي الأكل الداخلي؛ وذلك بعد السماح لهم بتقديم الطلبات الداخلية اعتبارًا من يوم الأحد القادم، وقد حذروهم بأنه سيتم تطبيق الحد الأعلى من الغرامات في حال مخالفة ذلك حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
06:49 PM

مع بدء التجول.. "بلدية بارق" تغلق ثلاثة مطاعم مخالفة

بعد التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

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عبدالعزيز الشهري - بارق
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أغلقت بلدية محافظة بارق 3 مطاعم مخالفة من خلال جولات المراقبين الصحيين الرقابية، صباح اليوم، في بارق ومركز ثلوث المنظر على المطاعم.

وجاءت هذه الجولات في الساعات الأولى من فك منع التجول الكلى؛ حيث أسفرت عن رصد بعض المخالفات الصحية، وكذلك تم رصد مخالفات في التهاون بتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وبناءً عليها تم الإغلاق الاحترازي لثلاثة مطاعم لمخالفتهم الاشتراطات الصحية والوقائية؛ أحدهم في بارق وآخران في ثلوث المنظر.

وأكد المراقبون على عمال المطاعم بالالتزام بكافة التدابير الوقائية، ولبس الكمامات القماشية والقفازات وتعقيم الأسطح والأرضيات باستمرار، والحرص على المسافات المتباعدة بين طاولات وكراسي الأكل الداخلي؛ وذلك بعد السماح لهم بتقديم الطلبات الداخلية اعتبارًا من يوم الأحد القادم، وقد حذروهم بأنه سيتم تطبيق الحد الأعلى من الغرامات في حال مخالفة ذلك حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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