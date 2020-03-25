الأمم المتحدة تطلق خطة لمواجهة "كورونا".. و"غوتيريس": الوباء يهدد البشرية جمعاء

تهدف لمساعدة البلدان الفقيرة والفئات الضعيفة للغاية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الأربعاء) أن "كوفيد-19" يهدد البشرية جمعاء، وذلك خلال إطلاقه خطة استجابة إنسانية عالمية، تستمر حتى ديسمبر (كانون الأول) مرفقة بحملة تمويل لجهود التصدي للفيروس بقيمة ملياري دولار.

ولفت "غوتيريس" خلال عرض الخطة الأممية عبر الفيديو إلى أن الجهود التي تبذلها البلدان في شكل منفرد من أجل التصدي له لن تكون كافية للقضاء على الفيروس.

وكشف الأمين العام للأمم المتحدة أنه "طلب من منسقي الأمم المتحدة المقيمين وفرق الأمم المتحدة القطرية دعم البلدان في جميع أنحاء العالم في جهودها الرامية إلى معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة، الأمر الذي سيتطلب إنشاء آلية مناسبة للتمويل".

وتهدف الخطة إلى مكافحة الفيروس في أفقر بلدان العالم، ومساعدة الفئات الضعيفة للغاية، والنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوقعت الجائحة 19,246 وفاة في العالم منذ أول ظهور لفيروس كورونا المستجد في ديسمبر (كانون الأول)، وقد تخطى عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 427 ألفاً.

وبات الفيروس يهدد دولاً تعاني من أزمات إنسانية بسبب الحروب والكوارث الطبيعية والتغير المناخي.