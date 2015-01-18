"تعليم عسير" تتفقد أكثر من 800 مدرسة ابتدائية وروضة

لدعم عودة طلاب وطالبات المرحلتين مطلع الأسبوع المقبل

شرعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، في تنفيذ خطة زيارات ميدانية لــ657 مدرسة ابتدائية للبنين والبنات، و156 روضة أطفال على مدار الأسبوع الجاري.



جاء ذلك لدعم عودة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال مطلع الأسبوع المقبل.



وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، أن هذا الإجراء يهدف إلى الوقوف على جاهزية المدارس وتقديم الدعم لها على مستوى الصيانة والتهيئة وتعزيز السلامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتفعيل النماذج التشغيلية وجاهزية وسائل النقل والدعم التقني، وسد الاحتياج من الكوادر البشرية الإدارية والتعليمية ورفع التقارير اللازمة بذلك.



إلى ذلك نظمت مكاتب التعليم للبنين والبنات سلسلة لقاءات حضورية مع مديري ومديرات المدارس لرفع جاهزية المدارس، تزامنًا مع قرب عودة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وتقديم الدعم اللازم، وصولًا إلى توفير بيئات تعلم آمنة ومناسبة، فضلًا عن أهمية تعزيز الشراكة والتواصل مع أولياء الأمور.