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"تعداد السعودية 2020" .. "الإحصاء" تدعو الراغبين في التعاون للتقدم

للسكان والمساكن والمنشآت في جميع مناطق المملكة ومحافظتها

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن استمرارها في تلقي طلبات للراغبين للتعاون معها في تنفيذ "تعداد السعودية 2020" للسكان والمساكن والمنشآت، وذلك في جميع مناطق المملكة ومحافظتها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة محمد بن سعد الدخيني: يحق للجميع المشاركة في التقدم للتعاون مع الهيئة في تنفيذ (تعداد السعودية 2020) وفقًا للشروط العامة التي وضعتها الهيئة للمساهمة في الوصول إلى القادرين على دعمها في استكمال أعمال التعداد لتحقيق أهدافها المرجوة.

وأضاف: الهيئة تقدم شكرها وتقديرها للراغبين في دعمها خلال عمليات تعداد السعودية للسكان والمساكن والمنشآت 2020 في جميع مناطق المملكة ومحافظتها، وذلك من خلال رابط التسجيل http://www.saudicensus.sa/ar/node/17 الذي سيتم تلقي الطلبات من خلاله وحتى نهاية يوم الخميس الأسبوع المقبل 18 صفر 1441هـ الموافق 17 اكتوبر 2019م.

وأردف: العمل في التعداد سيتم وفق عقود مؤقتة يمثل أغلبها الباحثون والذين سيستمر عملهم لمدة شهر، ونتوقع أن يبلغ عددهم 60 ألفًا، وستكون الأعمال الميدانية في الفترة المسائية.
وتابع "الدخيني": سيتم التواصل مع المشاركين المتعاونين في التعداد بعد إغلاق التسجيل وفقًا لكل مرحلة عن طريق وسائل التواصل المسجَّلة في طلب التعاون مع الهيئة.

يشار إلى أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية "تعداد السعودية 2020" والذي سيكون مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م هو بداية العدِّ الفعلي له "ليلة الإسناد الزمني"، سيوفِّر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساسٍ موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلَّبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

الهيئة العامة للإحصاء تعداد السعودية 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعداد السعودية 2020" .. "الإحصاء" تدعو الراغبين في التعاون للتقدم
سبق

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن استمرارها في تلقي طلبات للراغبين للتعاون معها في تنفيذ "تعداد السعودية 2020" للسكان والمساكن والمنشآت، وذلك في جميع مناطق المملكة ومحافظتها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة محمد بن سعد الدخيني: يحق للجميع المشاركة في التقدم للتعاون مع الهيئة في تنفيذ (تعداد السعودية 2020) وفقًا للشروط العامة التي وضعتها الهيئة للمساهمة في الوصول إلى القادرين على دعمها في استكمال أعمال التعداد لتحقيق أهدافها المرجوة.

وأضاف: الهيئة تقدم شكرها وتقديرها للراغبين في دعمها خلال عمليات تعداد السعودية للسكان والمساكن والمنشآت 2020 في جميع مناطق المملكة ومحافظتها، وذلك من خلال رابط التسجيل http://www.saudicensus.sa/ar/node/17 الذي سيتم تلقي الطلبات من خلاله وحتى نهاية يوم الخميس الأسبوع المقبل 18 صفر 1441هـ الموافق 17 اكتوبر 2019م.

وأردف: العمل في التعداد سيتم وفق عقود مؤقتة يمثل أغلبها الباحثون والذين سيستمر عملهم لمدة شهر، ونتوقع أن يبلغ عددهم 60 ألفًا، وستكون الأعمال الميدانية في الفترة المسائية.
وتابع "الدخيني": سيتم التواصل مع المشاركين المتعاونين في التعداد بعد إغلاق التسجيل وفقًا لكل مرحلة عن طريق وسائل التواصل المسجَّلة في طلب التعاون مع الهيئة.

يشار إلى أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية "تعداد السعودية 2020" والذي سيكون مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م هو بداية العدِّ الفعلي له "ليلة الإسناد الزمني"، سيوفِّر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساسٍ موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلَّبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
03:20 PM

"تعداد السعودية 2020" .. "الإحصاء" تدعو الراغبين في التعاون للتقدم

للسكان والمساكن والمنشآت في جميع مناطق المملكة ومحافظتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن استمرارها في تلقي طلبات للراغبين للتعاون معها في تنفيذ "تعداد السعودية 2020" للسكان والمساكن والمنشآت، وذلك في جميع مناطق المملكة ومحافظتها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة محمد بن سعد الدخيني: يحق للجميع المشاركة في التقدم للتعاون مع الهيئة في تنفيذ (تعداد السعودية 2020) وفقًا للشروط العامة التي وضعتها الهيئة للمساهمة في الوصول إلى القادرين على دعمها في استكمال أعمال التعداد لتحقيق أهدافها المرجوة.

وأضاف: الهيئة تقدم شكرها وتقديرها للراغبين في دعمها خلال عمليات تعداد السعودية للسكان والمساكن والمنشآت 2020 في جميع مناطق المملكة ومحافظتها، وذلك من خلال رابط التسجيل http://www.saudicensus.sa/ar/node/17 الذي سيتم تلقي الطلبات من خلاله وحتى نهاية يوم الخميس الأسبوع المقبل 18 صفر 1441هـ الموافق 17 اكتوبر 2019م.

وأردف: العمل في التعداد سيتم وفق عقود مؤقتة يمثل أغلبها الباحثون والذين سيستمر عملهم لمدة شهر، ونتوقع أن يبلغ عددهم 60 ألفًا، وستكون الأعمال الميدانية في الفترة المسائية.
وتابع "الدخيني": سيتم التواصل مع المشاركين المتعاونين في التعداد بعد إغلاق التسجيل وفقًا لكل مرحلة عن طريق وسائل التواصل المسجَّلة في طلب التعاون مع الهيئة.

يشار إلى أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية "تعداد السعودية 2020" والذي سيكون مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م هو بداية العدِّ الفعلي له "ليلة الإسناد الزمني"، سيوفِّر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساسٍ موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلَّبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

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