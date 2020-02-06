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في أول تعليق على تبرئته.. "ترامب": المحاكمة عرضتني لمحنة فظيعة

اعتبر أنها دبرت من بعض الأشخاص غير الشرفاء والفاسدين

غداة تبرئته في مجلس الشيوخ، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الخميس)، أنه مر بمحنة فظيعة خلال المحاكمة، التي كانت تهدف إلى عزله.

وفي أول تعليق بعد تصويت البارحة قال "ترامب" "لقد فعلوا كل ما بوسعهم لتدميرنا، ومن خلال القيام بذلك ألحقوا ضرراً كبيراً بأمتنا"، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي، وفقاً لــ"فرانس 24".

واعتبر أن "المحاكمة دبرت من بعض الأشخاص غير الشرفاء والفاسدين".

ومن المقرر أن يدلي "ترامب" بتصريحات رسمية اليوم.

ترامب مجلس الشيوخ

الرئيسية/ أخبار العالم

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في أول تعليق على تبرئته.. "ترامب": المحاكمة عرضتني لمحنة فظيعة
سبق

غداة تبرئته في مجلس الشيوخ، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الخميس)، أنه مر بمحنة فظيعة خلال المحاكمة، التي كانت تهدف إلى عزله.

وفي أول تعليق بعد تصويت البارحة قال "ترامب" "لقد فعلوا كل ما بوسعهم لتدميرنا، ومن خلال القيام بذلك ألحقوا ضرراً كبيراً بأمتنا"، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي، وفقاً لــ"فرانس 24".

واعتبر أن "المحاكمة دبرت من بعض الأشخاص غير الشرفاء والفاسدين".

ومن المقرر أن يدلي "ترامب" بتصريحات رسمية اليوم.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
08:08 PM

في أول تعليق على تبرئته.. "ترامب": المحاكمة عرضتني لمحنة فظيعة

اعتبر أنها دبرت من بعض الأشخاص غير الشرفاء والفاسدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غداة تبرئته في مجلس الشيوخ، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الخميس)، أنه مر بمحنة فظيعة خلال المحاكمة، التي كانت تهدف إلى عزله.

وفي أول تعليق بعد تصويت البارحة قال "ترامب" "لقد فعلوا كل ما بوسعهم لتدميرنا، ومن خلال القيام بذلك ألحقوا ضرراً كبيراً بأمتنا"، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي، وفقاً لــ"فرانس 24".

واعتبر أن "المحاكمة دبرت من بعض الأشخاص غير الشرفاء والفاسدين".

ومن المقرر أن يدلي "ترامب" بتصريحات رسمية اليوم.

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