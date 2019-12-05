النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الصحة يرعى مذكرة تفاهم بين "أثر" ومدينة الملك سعود الطبية

تتضمن التدريب والتأهيل وبناء القدرات وخلق فرص تطوعية

رعى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة توقيع جمعية التطوع الصحية "أثر"، ممثلة في رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد آل عبدالرحمن مذكرة تفاهم مع مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في المدير التنفيذي الدكتور أحمد بن شندل العنزي، وذلك في مجال التطوع الصحي.

وأوضح الدكتور خالد آل عبدالرحمن أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن التكامل بين القطاعات الصحية وامتدادًا لرسالة جمعية أثر في تمكين المتطوع الصحي من خلال التدريب والتأهيل وبناء القدرات وخلق فرص تطوعية نوعية ذات أثر على المجتمع، وأضاف أن جمعية التطوع الصحية "أثر" تعد أول جمعية صحية متخصصة في التطوع الصحي في المملكة، وتأتي رعاية معالي وزير الصحة انطلاقة لبرامجها المختلفة لخدمة المتطوع الصحي وتعزيز أثره على المجتمع .

بدوره أفاد مدير أكاديمية طب الأسرة بمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد الصليهم أن توقيع هذه الشراكة تعتبر رافدًا أساسيًا لمنهج طب الأسرة ويعطي أفقًا وفرصة حقيقية للمتدربين في مجال التطوع الصحي، انطلاقًا من أهداف المدينة في خدمة المجتمع، وذلك بدعم من المدير التنفيذي سعادة الدكتور أحمد العنزي وبرعاية كريمة من معالي وزير الصحة .

أثر وزير الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الصحة يرعى مذكرة تفاهم بين "أثر" ومدينة الملك سعود الطبية
سبق

رعى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة توقيع جمعية التطوع الصحية "أثر"، ممثلة في رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد آل عبدالرحمن مذكرة تفاهم مع مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في المدير التنفيذي الدكتور أحمد بن شندل العنزي، وذلك في مجال التطوع الصحي.

وأوضح الدكتور خالد آل عبدالرحمن أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن التكامل بين القطاعات الصحية وامتدادًا لرسالة جمعية أثر في تمكين المتطوع الصحي من خلال التدريب والتأهيل وبناء القدرات وخلق فرص تطوعية نوعية ذات أثر على المجتمع، وأضاف أن جمعية التطوع الصحية "أثر" تعد أول جمعية صحية متخصصة في التطوع الصحي في المملكة، وتأتي رعاية معالي وزير الصحة انطلاقة لبرامجها المختلفة لخدمة المتطوع الصحي وتعزيز أثره على المجتمع .

بدوره أفاد مدير أكاديمية طب الأسرة بمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد الصليهم أن توقيع هذه الشراكة تعتبر رافدًا أساسيًا لمنهج طب الأسرة ويعطي أفقًا وفرصة حقيقية للمتدربين في مجال التطوع الصحي، انطلاقًا من أهداف المدينة في خدمة المجتمع، وذلك بدعم من المدير التنفيذي سعادة الدكتور أحمد العنزي وبرعاية كريمة من معالي وزير الصحة .

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
07:36 PM

وزير الصحة يرعى مذكرة تفاهم بين "أثر" ومدينة الملك سعود الطبية

تتضمن التدريب والتأهيل وبناء القدرات وخلق فرص تطوعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
612

رعى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة توقيع جمعية التطوع الصحية "أثر"، ممثلة في رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد آل عبدالرحمن مذكرة تفاهم مع مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في المدير التنفيذي الدكتور أحمد بن شندل العنزي، وذلك في مجال التطوع الصحي.

وأوضح الدكتور خالد آل عبدالرحمن أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن التكامل بين القطاعات الصحية وامتدادًا لرسالة جمعية أثر في تمكين المتطوع الصحي من خلال التدريب والتأهيل وبناء القدرات وخلق فرص تطوعية نوعية ذات أثر على المجتمع، وأضاف أن جمعية التطوع الصحية "أثر" تعد أول جمعية صحية متخصصة في التطوع الصحي في المملكة، وتأتي رعاية معالي وزير الصحة انطلاقة لبرامجها المختلفة لخدمة المتطوع الصحي وتعزيز أثره على المجتمع .

بدوره أفاد مدير أكاديمية طب الأسرة بمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد الصليهم أن توقيع هذه الشراكة تعتبر رافدًا أساسيًا لمنهج طب الأسرة ويعطي أفقًا وفرصة حقيقية للمتدربين في مجال التطوع الصحي، انطلاقًا من أهداف المدينة في خدمة المجتمع، وذلك بدعم من المدير التنفيذي سعادة الدكتور أحمد العنزي وبرعاية كريمة من معالي وزير الصحة .

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,661
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,934
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,265
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,683

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة