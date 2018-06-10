النيابة العامة تطلق مرحلة متطورة وحديثة في تعزيز العدالة الناجزة وحفظ الحقوق من خلال تفعيل الخدمات الخاصة بالمحامين إلكترونيًّا

دشَّن معالي النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الخدمات الإلكترونية في مباشرة الدعوى الجزائية لمرحلة التحقيق الخاصة بالمحامين السعوديين الذين يحملون رخصة مزاولة مهنة المحاماة أو المحامين الدوليين المرخصين لمزاولة المحاماة داخل السعودية.

وتتيح الخدمة لهم تقديم الطلبات، والاستعلام عن القضايا، وخدمة الإبلاغ عند مباشرة فضيلة عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق عبر الرسائل النصية، ورفع الدفوع والاعتراضات، وإرفاق المستندات اللازمة، وكذلك طلب زيارة للعضو المختص أو رئيس الدائرة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة عبر بوابتها الإلكترونية لتحقيق العدالة الناجزة من خلال خدمات النيابة عن بُعد تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار معالي النائب العام إلى أن المحامين شركاء للنيابة العامة في حماية المجتمع والفرد وفق النظام، ووجودهم في إجراءات الدعوى الجزائية بمرحلة التحقيق يقويها ويدعمها، وجميع ما يقدم من دفوع أو طلبات في هذا الشأن محل رعاية من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة. مؤكدًا الدور البارز للمحامين في إحقاق العدالة، ومشيدًا بالتطور التقني الذي تشهده المملكة العربية السعودية وفق رؤيتها المباركة (٢٠٣٠م)، الذي توليه النيابة العامة أولوياتها.