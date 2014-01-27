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"الصحة": تسجيل 216 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 205 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد رصد كورونا المتحور.. البحرين تحوّل الدراسة عن بُعد وتوقف خدمات المطاعم

يطبق القرار بدءاً من الأحد المقبل ويستمر 3 أسابيع

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، أن البحرين ستوقف الخدمات الداخلية في المطاعم، وستحوّل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة إلى التعلم عن بعد لمدة ثلاثة أسابيع، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبينت الوزارة أنها رصدت سلالة جديدة من الفيروس، دون ذكر نوعها، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن هذا القرار يسري بدءاً من الأحد المقبل.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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بعد رصد كورونا المتحور.. البحرين تحوّل الدراسة عن بُعد وتوقف خدمات المطاعم
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، أن البحرين ستوقف الخدمات الداخلية في المطاعم، وستحوّل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة إلى التعلم عن بعد لمدة ثلاثة أسابيع، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبينت الوزارة أنها رصدت سلالة جديدة من الفيروس، دون ذكر نوعها، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن هذا القرار يسري بدءاً من الأحد المقبل.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
03:13 PM

بعد رصد كورونا المتحور.. البحرين تحوّل الدراسة عن بُعد وتوقف خدمات المطاعم

يطبق القرار بدءاً من الأحد المقبل ويستمر 3 أسابيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، أن البحرين ستوقف الخدمات الداخلية في المطاعم، وستحوّل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة إلى التعلم عن بعد لمدة ثلاثة أسابيع، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبينت الوزارة أنها رصدت سلالة جديدة من الفيروس، دون ذكر نوعها، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن هذا القرار يسري بدءاً من الأحد المقبل.

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