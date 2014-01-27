بعد رصد كورونا المتحور.. البحرين تحوّل الدراسة عن بُعد وتوقف خدمات المطاعم

يطبق القرار بدءاً من الأحد المقبل ويستمر 3 أسابيع

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، أن البحرين ستوقف الخدمات الداخلية في المطاعم، وستحوّل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة إلى التعلم عن بعد لمدة ثلاثة أسابيع، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبينت الوزارة أنها رصدت سلالة جديدة من الفيروس، دون ذكر نوعها، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن هذا القرار يسري بدءاً من الأحد المقبل.