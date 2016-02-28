النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أدبي الأحساء" ينظم ندوة علمية حول "توظيف المناهج النقدية في البحوث الأكاديمية"

الدعوة موجهة للجميع وخصوصًا طلاب الدراسات العليا المعنيين بالدراسات الأدبية

ينظم نادي الأحساء الأدبي - بمشيئة الله - ندوة افتراضية عبر تطبيق "زوم" تحت عنوان "أي دور لتوظيف المناهج النقدية الحديثة في البحوث الأكاديمية" في جلستين علميتين.

وتفصيلاً، تعقد الجلسة الأولى عند الساعة الثامنة من مساء الأربعاء التاسع عشر من شهر رجب ١٤٤٢هـ الموافق للثالث من شهر مارس ٢٠٢١م ويرأس هذه الجلسة الأستاذ الدكتور معجب بن سعيد العدواني، أستاذ النقد والنظرية في كلية الآداب - جامعة الملك سعود.

ويشارك في الجلسة كلٌ من الدكتورة نور ة بنت أحمد الحملي، من جامعة الملك فيصل بورقة عنوانها "التحليل التداولي للحوار في الشعر المهجري الشمالي - الإجراءات والنتائج ، والدكتورة آيات بنت حمد الخالدي من جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بورقة عنوانها "المدونات النثرية العربية القديمة ورهانات القراءة والتأويل وفق المناهج الحديثة"، والدكتورة هيفاء بنت محمد الحسن من جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بورقة عنوانها "كيف تمثل الخصائص الأسلوبية آليات حجاجية في التوقيعات الأدبية".

وذكر منسق البرامج والفعاليات في النادي الدكتور صغير العجمي أن النادي سيعلن - بإذن الله - عن موعد الجلسة الثانية عبر تطبيق النادي وحساباته على منظومة الهواتف الذكية، والدعوة موجهة للجميع بشكل عام وبشكل خاص لطلاب وطالبات الدراسات العليا المعنيين بالدراسات الأدبية والنقدية والبلاغية واللسانية للدخول والمشاركة بمداخلاتهم حول الأوراق المقدمة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"أدبي الأحساء" ينظم ندوة علمية حول "توظيف المناهج النقدية في البحوث الأكاديمية"
سبق

ينظم نادي الأحساء الأدبي - بمشيئة الله - ندوة افتراضية عبر تطبيق "زوم" تحت عنوان "أي دور لتوظيف المناهج النقدية الحديثة في البحوث الأكاديمية" في جلستين علميتين.

وتفصيلاً، تعقد الجلسة الأولى عند الساعة الثامنة من مساء الأربعاء التاسع عشر من شهر رجب ١٤٤٢هـ الموافق للثالث من شهر مارس ٢٠٢١م ويرأس هذه الجلسة الأستاذ الدكتور معجب بن سعيد العدواني، أستاذ النقد والنظرية في كلية الآداب - جامعة الملك سعود.

ويشارك في الجلسة كلٌ من الدكتورة نور ة بنت أحمد الحملي، من جامعة الملك فيصل بورقة عنوانها "التحليل التداولي للحوار في الشعر المهجري الشمالي - الإجراءات والنتائج ، والدكتورة آيات بنت حمد الخالدي من جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بورقة عنوانها "المدونات النثرية العربية القديمة ورهانات القراءة والتأويل وفق المناهج الحديثة"، والدكتورة هيفاء بنت محمد الحسن من جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بورقة عنوانها "كيف تمثل الخصائص الأسلوبية آليات حجاجية في التوقيعات الأدبية".

وذكر منسق البرامج والفعاليات في النادي الدكتور صغير العجمي أن النادي سيعلن - بإذن الله - عن موعد الجلسة الثانية عبر تطبيق النادي وحساباته على منظومة الهواتف الذكية، والدعوة موجهة للجميع بشكل عام وبشكل خاص لطلاب وطالبات الدراسات العليا المعنيين بالدراسات الأدبية والنقدية والبلاغية واللسانية للدخول والمشاركة بمداخلاتهم حول الأوراق المقدمة.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
10:10 PM

"أدبي الأحساء" ينظم ندوة علمية حول "توظيف المناهج النقدية في البحوث الأكاديمية"

الدعوة موجهة للجميع وخصوصًا طلاب الدراسات العليا المعنيين بالدراسات الأدبية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
0
41

ينظم نادي الأحساء الأدبي - بمشيئة الله - ندوة افتراضية عبر تطبيق "زوم" تحت عنوان "أي دور لتوظيف المناهج النقدية الحديثة في البحوث الأكاديمية" في جلستين علميتين.

وتفصيلاً، تعقد الجلسة الأولى عند الساعة الثامنة من مساء الأربعاء التاسع عشر من شهر رجب ١٤٤٢هـ الموافق للثالث من شهر مارس ٢٠٢١م ويرأس هذه الجلسة الأستاذ الدكتور معجب بن سعيد العدواني، أستاذ النقد والنظرية في كلية الآداب - جامعة الملك سعود.

ويشارك في الجلسة كلٌ من الدكتورة نور ة بنت أحمد الحملي، من جامعة الملك فيصل بورقة عنوانها "التحليل التداولي للحوار في الشعر المهجري الشمالي - الإجراءات والنتائج ، والدكتورة آيات بنت حمد الخالدي من جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بورقة عنوانها "المدونات النثرية العربية القديمة ورهانات القراءة والتأويل وفق المناهج الحديثة"، والدكتورة هيفاء بنت محمد الحسن من جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بورقة عنوانها "كيف تمثل الخصائص الأسلوبية آليات حجاجية في التوقيعات الأدبية".

وذكر منسق البرامج والفعاليات في النادي الدكتور صغير العجمي أن النادي سيعلن - بإذن الله - عن موعد الجلسة الثانية عبر تطبيق النادي وحساباته على منظومة الهواتف الذكية، والدعوة موجهة للجميع بشكل عام وبشكل خاص لطلاب وطالبات الدراسات العليا المعنيين بالدراسات الأدبية والنقدية والبلاغية واللسانية للدخول والمشاركة بمداخلاتهم حول الأوراق المقدمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,537
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,819
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,355
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,895

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة