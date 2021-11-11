النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انطلاق حملة تطعيم الأنفلونزا لمرضى الرعاية المنزلية بمستشفى فهد بجدة

تستهدف الفئات الأولية من الحوامل والأطفال والمسنين وذوي الأمراض المزمنة

انطلقت اليوم الخميس الحملة الخاصة بتطعيم الأنفلونزا الموسمية بمستشفى الملك فهد بجدة لمرضى الرعاية المنزلية؛ حيث نفذ هذه الحملة قسم الرعاية المنزلية بالمستشفى.

وتأتي هذه الحملة الاستباقية ضمن الجهود التي ينفذها ويقوم بها برنامج الرعاية الصحية المنزلية على مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية من "علاجية ووقائية وتأهيلية وتوعوية واجتماعية"، والتي يقدمها مستشفى الملك فهد بجدة لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم وفي أماكن إقامتهم، وذلك من خلال فرق طبية وكوادر فنية متخصصة مؤهلة لذلك.

وتستهدف هذه الحملة الفئات الأولية من النساء الحوامل خلال موسم الأنفلونزا الموسمية، كما تهدف إلى تطعيم الأطفال من الفئة العمرية بين ٦ شهور إلى ٨ سنوات، وأيضًا كبار السن ممن تبلغ أعمارهم ٦٥ سنة فما فوق، ومرضى الفشل الكلوي والغسيل الكلوي، إضافة إلى باقي أصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح القائمون على هذه الحملة أنهم يهدفون إلى تطعيم أكثر من ٥٠٠ مريض من المرضى المسجلين في الرعاية الصحية المنزلية؛ حيث يقوم قسم الرعاية المنزلية بدور كبير، والذي يعد من الأقسام المعنية بالتوعية الصحية، وله مشاركات كثيرة ينفذها على مستوى المستشفى وعلى مستوى محافظة جدة.

وتأتي هذه الحملة والبادرة ضمن الجهود التي يبذلها مستشفى الملك فهد بمختلف أقسامه الطبية والصحية واستكمالًا للجهود التي تبذل دائمًا في سبيل تقديم خدمات طبية لجميع الفئات المرضية بالمجتمع، والتي أدت دورها الفاعل في التصدي للأمراض الموسمية والطارئة على المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انطلاق حملة تطعيم الأنفلونزا لمرضى الرعاية المنزلية بمستشفى فهد بجدة
سبق

انطلقت اليوم الخميس الحملة الخاصة بتطعيم الأنفلونزا الموسمية بمستشفى الملك فهد بجدة لمرضى الرعاية المنزلية؛ حيث نفذ هذه الحملة قسم الرعاية المنزلية بالمستشفى.

وتأتي هذه الحملة الاستباقية ضمن الجهود التي ينفذها ويقوم بها برنامج الرعاية الصحية المنزلية على مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية من "علاجية ووقائية وتأهيلية وتوعوية واجتماعية"، والتي يقدمها مستشفى الملك فهد بجدة لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم وفي أماكن إقامتهم، وذلك من خلال فرق طبية وكوادر فنية متخصصة مؤهلة لذلك.

وتستهدف هذه الحملة الفئات الأولية من النساء الحوامل خلال موسم الأنفلونزا الموسمية، كما تهدف إلى تطعيم الأطفال من الفئة العمرية بين ٦ شهور إلى ٨ سنوات، وأيضًا كبار السن ممن تبلغ أعمارهم ٦٥ سنة فما فوق، ومرضى الفشل الكلوي والغسيل الكلوي، إضافة إلى باقي أصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح القائمون على هذه الحملة أنهم يهدفون إلى تطعيم أكثر من ٥٠٠ مريض من المرضى المسجلين في الرعاية الصحية المنزلية؛ حيث يقوم قسم الرعاية المنزلية بدور كبير، والذي يعد من الأقسام المعنية بالتوعية الصحية، وله مشاركات كثيرة ينفذها على مستوى المستشفى وعلى مستوى محافظة جدة.

وتأتي هذه الحملة والبادرة ضمن الجهود التي يبذلها مستشفى الملك فهد بمختلف أقسامه الطبية والصحية واستكمالًا للجهود التي تبذل دائمًا في سبيل تقديم خدمات طبية لجميع الفئات المرضية بالمجتمع، والتي أدت دورها الفاعل في التصدي للأمراض الموسمية والطارئة على المجتمع.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
04:56 PM

انطلاق حملة تطعيم الأنفلونزا لمرضى الرعاية المنزلية بمستشفى فهد بجدة

تستهدف الفئات الأولية من الحوامل والأطفال والمسنين وذوي الأمراض المزمنة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
715

انطلقت اليوم الخميس الحملة الخاصة بتطعيم الأنفلونزا الموسمية بمستشفى الملك فهد بجدة لمرضى الرعاية المنزلية؛ حيث نفذ هذه الحملة قسم الرعاية المنزلية بالمستشفى.

وتأتي هذه الحملة الاستباقية ضمن الجهود التي ينفذها ويقوم بها برنامج الرعاية الصحية المنزلية على مجموعة من الأنشطة والخدمات الطبية من "علاجية ووقائية وتأهيلية وتوعوية واجتماعية"، والتي يقدمها مستشفى الملك فهد بجدة لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم وفي أماكن إقامتهم، وذلك من خلال فرق طبية وكوادر فنية متخصصة مؤهلة لذلك.

وتستهدف هذه الحملة الفئات الأولية من النساء الحوامل خلال موسم الأنفلونزا الموسمية، كما تهدف إلى تطعيم الأطفال من الفئة العمرية بين ٦ شهور إلى ٨ سنوات، وأيضًا كبار السن ممن تبلغ أعمارهم ٦٥ سنة فما فوق، ومرضى الفشل الكلوي والغسيل الكلوي، إضافة إلى باقي أصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح القائمون على هذه الحملة أنهم يهدفون إلى تطعيم أكثر من ٥٠٠ مريض من المرضى المسجلين في الرعاية الصحية المنزلية؛ حيث يقوم قسم الرعاية المنزلية بدور كبير، والذي يعد من الأقسام المعنية بالتوعية الصحية، وله مشاركات كثيرة ينفذها على مستوى المستشفى وعلى مستوى محافظة جدة.

وتأتي هذه الحملة والبادرة ضمن الجهود التي يبذلها مستشفى الملك فهد بمختلف أقسامه الطبية والصحية واستكمالًا للجهود التي تبذل دائمًا في سبيل تقديم خدمات طبية لجميع الفئات المرضية بالمجتمع، والتي أدت دورها الفاعل في التصدي للأمراض الموسمية والطارئة على المجتمع.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,370
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,092
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,139
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,197

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة