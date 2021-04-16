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"الربيعة": المملكة قدّمت 713 مليون دولار للمساهمة في مكافحة الجائحة

خلال مشاركته في لقاء التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"

أفاد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ بأن المملكة العربية السعودية قدّمت حتى الآن أكثر من 713 مليون دولار أمريكي لدعم مكافحة جائحة كورونا المستجد عالمياً ومساعدة الدول المحتاجة في مواجهتها.

جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء التحالف العالمي للقاحات والتحصين "قافي" عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم.

وقال "الربيعة": إننا نعيش اليوم في ظل ظروف صعبة من جرّاء جائحة (كوفيد-19)، التي بسببها يواجه العالم عديداً من التحديات الصحية والاقتصادية وتحديات أخرى عديدة، موضحاً أن هذه التحديات بيّنت أهمية الجهود العالمية الموحدة لمواجهة الجائحة.

وأضاف: المملكة أسهمت خلال استضافتها قمة العشرين لعام 2020م، بتقديم 500 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الدولية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتصنيع لقاح مضاد للفيروس وتوزيعه.

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"الربيعة": المملكة قدّمت 713 مليون دولار للمساهمة في مكافحة الجائحة
سبق

أفاد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ بأن المملكة العربية السعودية قدّمت حتى الآن أكثر من 713 مليون دولار أمريكي لدعم مكافحة جائحة كورونا المستجد عالمياً ومساعدة الدول المحتاجة في مواجهتها.

جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء التحالف العالمي للقاحات والتحصين "قافي" عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم.

وقال "الربيعة": إننا نعيش اليوم في ظل ظروف صعبة من جرّاء جائحة (كوفيد-19)، التي بسببها يواجه العالم عديداً من التحديات الصحية والاقتصادية وتحديات أخرى عديدة، موضحاً أن هذه التحديات بيّنت أهمية الجهود العالمية الموحدة لمواجهة الجائحة.

وأضاف: المملكة أسهمت خلال استضافتها قمة العشرين لعام 2020م، بتقديم 500 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الدولية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتصنيع لقاح مضاد للفيروس وتوزيعه.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
02:51 PM

"الربيعة": المملكة قدّمت 713 مليون دولار للمساهمة في مكافحة الجائحة

خلال مشاركته في لقاء التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أفاد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ بأن المملكة العربية السعودية قدّمت حتى الآن أكثر من 713 مليون دولار أمريكي لدعم مكافحة جائحة كورونا المستجد عالمياً ومساعدة الدول المحتاجة في مواجهتها.

جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء التحالف العالمي للقاحات والتحصين "قافي" عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم.

وقال "الربيعة": إننا نعيش اليوم في ظل ظروف صعبة من جرّاء جائحة (كوفيد-19)، التي بسببها يواجه العالم عديداً من التحديات الصحية والاقتصادية وتحديات أخرى عديدة، موضحاً أن هذه التحديات بيّنت أهمية الجهود العالمية الموحدة لمواجهة الجائحة.

وأضاف: المملكة أسهمت خلال استضافتها قمة العشرين لعام 2020م، بتقديم 500 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الدولية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتصنيع لقاح مضاد للفيروس وتوزيعه.

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