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بـ5 لقاءات.. مواجهات بشعار "مفترق طرق" في دوري الأمير محمد بن سلمان

في الجولة 25 من دوري الأولى

تختتم غدًا الجولة 25 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بـ5 لقاءات؛ حيث يستضيف النجوم صاحب المركز ما قبل الأخير بـ17 نقطة، فريق الساحل السادس عشر بـ26 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويلعب متصدر الترتيب فريق الحزم بـ59 نقطة على ملعبه بالرس، مع فريق النهضة الرابع عشر بـ27 نقطة.

وعلى ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بنجران، يلتقي نجران الثاني عشر بـ30 نقطة، فريق عرعر الأخير بـ16 نقطة، فيما يستضيف الجبلين الثالث بـ45 نقطة، فريق الفيحاء الثاني بـ50 نقطة، وذلك على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.

وفي آخر مباريات الجولة يستضيف هجر على ملعبه فريق الجيل؛ حيث يحتل هجر المركز الرابع في سلم الترتيب بـ39 نقطة، بينما يملك الجيل 31 نقطة بالمركز الحادي عشر.

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بـ5 لقاءات.. مواجهات بشعار "مفترق طرق" في دوري الأمير محمد بن سلمان
سبق

تختتم غدًا الجولة 25 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بـ5 لقاءات؛ حيث يستضيف النجوم صاحب المركز ما قبل الأخير بـ17 نقطة، فريق الساحل السادس عشر بـ26 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويلعب متصدر الترتيب فريق الحزم بـ59 نقطة على ملعبه بالرس، مع فريق النهضة الرابع عشر بـ27 نقطة.

وعلى ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بنجران، يلتقي نجران الثاني عشر بـ30 نقطة، فريق عرعر الأخير بـ16 نقطة، فيما يستضيف الجبلين الثالث بـ45 نقطة، فريق الفيحاء الثاني بـ50 نقطة، وذلك على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.

وفي آخر مباريات الجولة يستضيف هجر على ملعبه فريق الجيل؛ حيث يحتل هجر المركز الرابع في سلم الترتيب بـ39 نقطة، بينما يملك الجيل 31 نقطة بالمركز الحادي عشر.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
06:53 PM

بـ5 لقاءات.. مواجهات بشعار "مفترق طرق" في دوري الأمير محمد بن سلمان

في الجولة 25 من دوري الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تختتم غدًا الجولة 25 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بـ5 لقاءات؛ حيث يستضيف النجوم صاحب المركز ما قبل الأخير بـ17 نقطة، فريق الساحل السادس عشر بـ26 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويلعب متصدر الترتيب فريق الحزم بـ59 نقطة على ملعبه بالرس، مع فريق النهضة الرابع عشر بـ27 نقطة.

وعلى ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية بنجران، يلتقي نجران الثاني عشر بـ30 نقطة، فريق عرعر الأخير بـ16 نقطة، فيما يستضيف الجبلين الثالث بـ45 نقطة، فريق الفيحاء الثاني بـ50 نقطة، وذلك على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.

وفي آخر مباريات الجولة يستضيف هجر على ملعبه فريق الجيل؛ حيث يحتل هجر المركز الرابع في سلم الترتيب بـ39 نقطة، بينما يملك الجيل 31 نقطة بالمركز الحادي عشر.

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