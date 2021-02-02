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توجيه لمقدمي خدمات الاتصالات والبريد وتطبيقات التوصيل بتعزيز الالتزام باحترازات ‎كورونا

حرصاً على سلامة العملاء والمستفيدين والاستمرار في تحفيز تفعيل الحلول الرقمية

قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد التميمي إنه حرصاً على سلامة العملاء والمستفيدين، وجهنا في ‎هيئة الاتصالات كافة مقدمي خدمات الاتصالات ومقدمي خدمات البريد وتطبيقات التوصيل بتعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس ‎كورونا، مؤكداً الاستمرار في تحفيز تفعيل الحلول الرقمية.

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توجيه لمقدمي خدمات الاتصالات والبريد وتطبيقات التوصيل بتعزيز الالتزام باحترازات ‎كورونا
سبق

قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد التميمي إنه حرصاً على سلامة العملاء والمستفيدين، وجهنا في ‎هيئة الاتصالات كافة مقدمي خدمات الاتصالات ومقدمي خدمات البريد وتطبيقات التوصيل بتعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس ‎كورونا، مؤكداً الاستمرار في تحفيز تفعيل الحلول الرقمية.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
10:38 PM
اخر تعديل
02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
11:36 PM

توجيه لمقدمي خدمات الاتصالات والبريد وتطبيقات التوصيل بتعزيز الالتزام باحترازات ‎كورونا

حرصاً على سلامة العملاء والمستفيدين والاستمرار في تحفيز تفعيل الحلول الرقمية

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
0
1,320

قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد التميمي إنه حرصاً على سلامة العملاء والمستفيدين، وجهنا في ‎هيئة الاتصالات كافة مقدمي خدمات الاتصالات ومقدمي خدمات البريد وتطبيقات التوصيل بتعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس ‎كورونا، مؤكداً الاستمرار في تحفيز تفعيل الحلول الرقمية.

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