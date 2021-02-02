قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد التميمي إنه حرصاً على سلامة العملاء والمستفيدين، وجهنا في هيئة الاتصالات كافة مقدمي خدمات الاتصالات ومقدمي خدمات البريد وتطبيقات التوصيل بتعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، مؤكداً الاستمرار في تحفيز تفعيل الحلول الرقمية.
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توجيه لمقدمي خدمات الاتصالات والبريد وتطبيقات التوصيل بتعزيز الالتزام باحترازات كورونا
حرصاً على سلامة العملاء والمستفيدين والاستمرار في تحفيز تفعيل الحلول الرقمية
قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد التميمي إنه حرصاً على سلامة العملاء والمستفيدين، وجهنا في هيئة الاتصالات كافة مقدمي خدمات الاتصالات ومقدمي خدمات البريد وتطبيقات التوصيل بتعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، مؤكداً الاستمرار في تحفيز تفعيل الحلول الرقمية.
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توجيه لمقدمي خدمات الاتصالات والبريد وتطبيقات التوصيل بتعزيز الالتزام باحترازات كورونامنصور الشلاقي سبق 2021-02-02
02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
10:38 PM
اخر تعديل
02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
11:36 PM
توجيه لمقدمي خدمات الاتصالات والبريد وتطبيقات التوصيل بتعزيز الالتزام باحترازات كورونا
حرصاً على سلامة العملاء والمستفيدين والاستمرار في تحفيز تفعيل الحلول الرقمية
قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد التميمي إنه حرصاً على سلامة العملاء والمستفيدين، وجهنا في هيئة الاتصالات كافة مقدمي خدمات الاتصالات ومقدمي خدمات البريد وتطبيقات التوصيل بتعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، مؤكداً الاستمرار في تحفيز تفعيل الحلول الرقمية.
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