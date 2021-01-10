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"الصحة": تسجيل 117 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 166 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات تتخطى حاجز المليون جرعة لقاح ضد فيروس كوفيد

تسجيل 2876 إصابة جديدة و6 وفيات إصافية خلال الـ 24 ساعة

سجلت الإمارات 2876 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات إصافية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن تخطيها حاجز المليون جرعة لقاح ضد فيروس كوفيد، تم تقديمها حتى اليوم، ليبلغ المجموع 1,086,568 جرعة، كما بلغ عدد الأشخاص الذين أتموا جرعتي اللقاح أكثر من ربع مليون شخص.
كما أعلنت الوزارة عن الانتهاء من تقديم اللقاح إلى خط الدفاع الأول والذين كانت لهم الأولوية منذ تسجيل اللقاح في بداية شهر أكتوبر، وبذلك يتم تقديم اللقاح لمختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين خاصة كبار السن منهم وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية الحملة الوطنية لتلقي لقاح كوفيد – 19، حيث تم توفير اللقاح في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة، وذلك لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع بحيث يكون اللقاح اختياريًا وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين.

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الإمارات تتخطى حاجز المليون جرعة لقاح ضد فيروس كوفيد
سبق

سجلت الإمارات 2876 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات إصافية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن تخطيها حاجز المليون جرعة لقاح ضد فيروس كوفيد، تم تقديمها حتى اليوم، ليبلغ المجموع 1,086,568 جرعة، كما بلغ عدد الأشخاص الذين أتموا جرعتي اللقاح أكثر من ربع مليون شخص.
كما أعلنت الوزارة عن الانتهاء من تقديم اللقاح إلى خط الدفاع الأول والذين كانت لهم الأولوية منذ تسجيل اللقاح في بداية شهر أكتوبر، وبذلك يتم تقديم اللقاح لمختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين خاصة كبار السن منهم وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية الحملة الوطنية لتلقي لقاح كوفيد – 19، حيث تم توفير اللقاح في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة، وذلك لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع بحيث يكون اللقاح اختياريًا وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
04:30 PM

الإمارات تتخطى حاجز المليون جرعة لقاح ضد فيروس كوفيد

تسجيل 2876 إصابة جديدة و6 وفيات إصافية خلال الـ 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الإمارات 2876 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات إصافية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن تخطيها حاجز المليون جرعة لقاح ضد فيروس كوفيد، تم تقديمها حتى اليوم، ليبلغ المجموع 1,086,568 جرعة، كما بلغ عدد الأشخاص الذين أتموا جرعتي اللقاح أكثر من ربع مليون شخص.
كما أعلنت الوزارة عن الانتهاء من تقديم اللقاح إلى خط الدفاع الأول والذين كانت لهم الأولوية منذ تسجيل اللقاح في بداية شهر أكتوبر، وبذلك يتم تقديم اللقاح لمختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين خاصة كبار السن منهم وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية الحملة الوطنية لتلقي لقاح كوفيد – 19، حيث تم توفير اللقاح في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة، وذلك لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع بحيث يكون اللقاح اختياريًا وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين.

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