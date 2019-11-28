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بالصورة.. قائد تربوي غير موجود بمكتبه يتلقى إشادة من مدير تعليم تبوك

قال إنه يضرب أروع الأمثلة بالإخلاص في العمل وإيثار مصلحة الطالب

أثنى إبراهيم العمري، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، على قائد تربوي، جمع بين عمله في قيادة وإدارة المدرسة ومبادرته بتدريس الطلاب مواد اللغة العربية بنصاب مرتفع، مشيدًا في تغريدة من حسابه بتويتر بتفاعل القائد بتقديمه مثالاً رائعًا في الإخلاص في عمله، وإيثار مصلحة الطلاب.

وتفصيلاً، علّق العمري على صورة لمكتب القائد التربوي لمدرسة ثانوية تيماء خالد بن حمد الصايل بالقول: "سعادة قائد ثانوية تيماء يقدم للميدان التربوي أروع الأمثلة بالإخلاص في العمل، وإيثار مصلحة الطالب، بتدريس حصص اللغة العربية في المدرسة بنصاب مرتفع. وفقه الله، وسدد خطاه. فشكرا لسعادته".

يُذكر أن الوصف الوظيفي لقائد المدرسة -بحسب مسودة الدليل التنظيمي للمدرسة الذي وضعته وزارة التعليم للاستفتاء قبل اعتماده، وذلك عبر حسابها الرسمي بتويتر- يشمل 27 فقرة من المهام والمسؤوليات الوظيفية للقائد التربوي، من ضمنها حضور دروس المعلمين وفق جدول يعتمده، ويقوم بتغطية النقص في التدريس عند الحاجة فقط.

وحددت المسودة ارتباط قائد المدرسة بمدير مكتب التعليم، والهدف الوظيفي بالإشراف على المدرسة، ومتابعة مستوى الأداء ومستوى التخطيط والتنظيم لرعاية شؤون الطلاب في المدرسة، ومعالجة جميع القضايا المتعلقة بهم تربويًّا وتعليميًّا لتحقيق الأهداف، وتحسين نواتج التعلم، وأن يحمل شهادة جامعية، أو أعلى، مع خدمة 10 سنوات، منها خبرة لا تقل عن سنتين في وظيفة وكيل مدرسة.

وتعمل لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة على تحفيز قائدي وقائدات المدارس بصرف 800 ريال لقائد المدرسة شهريًّا.

وأجرت وزارة التعليم مؤخرًا مراجعة شاملة للدليل التنظيمي للمدرسة رغبة منها في تيسير أداء العمل، والحد من الازدواجية، وتقليل التداخل بين المهام، وتقليل اللجان فيها، وليتم استكمال عمليات التحول الرقمي للمدرسة على أساس صحيح، وقامت فيه بدمج أدلة عدة في الدليل الجديد، وأعادت توزيع الأدوار داخل المدرسة لتخفيف الأعباء.

وقد وضعت الوزارة عبر حسابها الرسمي بتويتر مسودة الدليل على موقع الوزارة؛ لتتيح للمدارس والعاملين في الميدان التربوي فرصة لإبداء آرائهم قبل اعتماده.

إبراهيم العُمري مدير عام التعليم بتبوك قائد تربوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصورة.. قائد تربوي غير موجود بمكتبه يتلقى إشادة من مدير تعليم تبوك
سبق

أثنى إبراهيم العمري، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، على قائد تربوي، جمع بين عمله في قيادة وإدارة المدرسة ومبادرته بتدريس الطلاب مواد اللغة العربية بنصاب مرتفع، مشيدًا في تغريدة من حسابه بتويتر بتفاعل القائد بتقديمه مثالاً رائعًا في الإخلاص في عمله، وإيثار مصلحة الطلاب.

وتفصيلاً، علّق العمري على صورة لمكتب القائد التربوي لمدرسة ثانوية تيماء خالد بن حمد الصايل بالقول: "سعادة قائد ثانوية تيماء يقدم للميدان التربوي أروع الأمثلة بالإخلاص في العمل، وإيثار مصلحة الطالب، بتدريس حصص اللغة العربية في المدرسة بنصاب مرتفع. وفقه الله، وسدد خطاه. فشكرا لسعادته".

يُذكر أن الوصف الوظيفي لقائد المدرسة -بحسب مسودة الدليل التنظيمي للمدرسة الذي وضعته وزارة التعليم للاستفتاء قبل اعتماده، وذلك عبر حسابها الرسمي بتويتر- يشمل 27 فقرة من المهام والمسؤوليات الوظيفية للقائد التربوي، من ضمنها حضور دروس المعلمين وفق جدول يعتمده، ويقوم بتغطية النقص في التدريس عند الحاجة فقط.

وحددت المسودة ارتباط قائد المدرسة بمدير مكتب التعليم، والهدف الوظيفي بالإشراف على المدرسة، ومتابعة مستوى الأداء ومستوى التخطيط والتنظيم لرعاية شؤون الطلاب في المدرسة، ومعالجة جميع القضايا المتعلقة بهم تربويًّا وتعليميًّا لتحقيق الأهداف، وتحسين نواتج التعلم، وأن يحمل شهادة جامعية، أو أعلى، مع خدمة 10 سنوات، منها خبرة لا تقل عن سنتين في وظيفة وكيل مدرسة.

وتعمل لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة على تحفيز قائدي وقائدات المدارس بصرف 800 ريال لقائد المدرسة شهريًّا.

وأجرت وزارة التعليم مؤخرًا مراجعة شاملة للدليل التنظيمي للمدرسة رغبة منها في تيسير أداء العمل، والحد من الازدواجية، وتقليل التداخل بين المهام، وتقليل اللجان فيها، وليتم استكمال عمليات التحول الرقمي للمدرسة على أساس صحيح، وقامت فيه بدمج أدلة عدة في الدليل الجديد، وأعادت توزيع الأدوار داخل المدرسة لتخفيف الأعباء.

وقد وضعت الوزارة عبر حسابها الرسمي بتويتر مسودة الدليل على موقع الوزارة؛ لتتيح للمدارس والعاملين في الميدان التربوي فرصة لإبداء آرائهم قبل اعتماده.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
01:40 AM

بالصورة.. قائد تربوي غير موجود بمكتبه يتلقى إشادة من مدير تعليم تبوك

قال إنه يضرب أروع الأمثلة بالإخلاص في العمل وإيثار مصلحة الطالب

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عبدالحكيم شار - الرياض
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8,062

أثنى إبراهيم العمري، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، على قائد تربوي، جمع بين عمله في قيادة وإدارة المدرسة ومبادرته بتدريس الطلاب مواد اللغة العربية بنصاب مرتفع، مشيدًا في تغريدة من حسابه بتويتر بتفاعل القائد بتقديمه مثالاً رائعًا في الإخلاص في عمله، وإيثار مصلحة الطلاب.

وتفصيلاً، علّق العمري على صورة لمكتب القائد التربوي لمدرسة ثانوية تيماء خالد بن حمد الصايل بالقول: "سعادة قائد ثانوية تيماء يقدم للميدان التربوي أروع الأمثلة بالإخلاص في العمل، وإيثار مصلحة الطالب، بتدريس حصص اللغة العربية في المدرسة بنصاب مرتفع. وفقه الله، وسدد خطاه. فشكرا لسعادته".

يُذكر أن الوصف الوظيفي لقائد المدرسة -بحسب مسودة الدليل التنظيمي للمدرسة الذي وضعته وزارة التعليم للاستفتاء قبل اعتماده، وذلك عبر حسابها الرسمي بتويتر- يشمل 27 فقرة من المهام والمسؤوليات الوظيفية للقائد التربوي، من ضمنها حضور دروس المعلمين وفق جدول يعتمده، ويقوم بتغطية النقص في التدريس عند الحاجة فقط.

وحددت المسودة ارتباط قائد المدرسة بمدير مكتب التعليم، والهدف الوظيفي بالإشراف على المدرسة، ومتابعة مستوى الأداء ومستوى التخطيط والتنظيم لرعاية شؤون الطلاب في المدرسة، ومعالجة جميع القضايا المتعلقة بهم تربويًّا وتعليميًّا لتحقيق الأهداف، وتحسين نواتج التعلم، وأن يحمل شهادة جامعية، أو أعلى، مع خدمة 10 سنوات، منها خبرة لا تقل عن سنتين في وظيفة وكيل مدرسة.

وتعمل لائحة الوظائف التعليمية بنسختها الجديدة على تحفيز قائدي وقائدات المدارس بصرف 800 ريال لقائد المدرسة شهريًّا.

وأجرت وزارة التعليم مؤخرًا مراجعة شاملة للدليل التنظيمي للمدرسة رغبة منها في تيسير أداء العمل، والحد من الازدواجية، وتقليل التداخل بين المهام، وتقليل اللجان فيها، وليتم استكمال عمليات التحول الرقمي للمدرسة على أساس صحيح، وقامت فيه بدمج أدلة عدة في الدليل الجديد، وأعادت توزيع الأدوار داخل المدرسة لتخفيف الأعباء.

وقد وضعت الوزارة عبر حسابها الرسمي بتويتر مسودة الدليل على موقع الوزارة؛ لتتيح للمدارس والعاملين في الميدان التربوي فرصة لإبداء آرائهم قبل اعتماده.

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