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أمانة الشرقية تغلق 3 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

بعد تنفيذ 1223 جولة رقابية ومشتركة مع الجهات المعنية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1223 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة نتج عنها إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، وضبط 39 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا" في الأسواق والمراكز التجارية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الصحية الرقابية المكثّفة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة، مبينة أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

أمانة الشرقية فيروس كورونا الجديد أمانة المنطقة الشرقيةش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تغلق 3 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1223 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة نتج عنها إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، وضبط 39 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا" في الأسواق والمراكز التجارية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الصحية الرقابية المكثّفة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة، مبينة أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
05:21 PM
اخر تعديل
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
05:13 AM

أمانة الشرقية تغلق 3 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

بعد تنفيذ 1223 جولة رقابية ومشتركة مع الجهات المعنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1223 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة نتج عنها إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، وضبط 39 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا" في الأسواق والمراكز التجارية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الصحية الرقابية المكثّفة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة، مبينة أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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