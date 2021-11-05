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"حمدالله " يساند النصر أمام الشباب من المدرجات

ظهر متأثراً بالخسارة

دعم مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر "المغربي" عبدالرزاق حمدالله، فريقه من المدرجات أمام الشباب، بعد أن أبعدته الإصابة التي لحقت به عن مشاركة فريقه .

وظهر "حمدالله" متأثراً في إحدى اللقطات التلفزيونية على ضياع عدد من الفرص من قبل زميله البرازيلي "تاليسكا".

وكان الشباب قد كسب نظيره النصر بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في ختام الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

الشباب النصر الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"حمدالله " يساند النصر أمام الشباب من المدرجات
سبق

دعم مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر "المغربي" عبدالرزاق حمدالله، فريقه من المدرجات أمام الشباب، بعد أن أبعدته الإصابة التي لحقت به عن مشاركة فريقه .

وظهر "حمدالله" متأثراً في إحدى اللقطات التلفزيونية على ضياع عدد من الفرص من قبل زميله البرازيلي "تاليسكا".

وكان الشباب قد كسب نظيره النصر بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في ختام الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
08:46 PM
اخر تعديل
05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
09:24 PM

"حمدالله " يساند النصر أمام الشباب من المدرجات

ظهر متأثراً بالخسارة

A A A
أحمد سرور - الرياض
4
1,009

دعم مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر "المغربي" عبدالرزاق حمدالله، فريقه من المدرجات أمام الشباب، بعد أن أبعدته الإصابة التي لحقت به عن مشاركة فريقه .

وظهر "حمدالله" متأثراً في إحدى اللقطات التلفزيونية على ضياع عدد من الفرص من قبل زميله البرازيلي "تاليسكا".

وكان الشباب قد كسب نظيره النصر بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في ختام الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

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