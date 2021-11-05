"حمدالله " يساند النصر أمام الشباب من المدرجات

ظهر متأثراً بالخسارة

دعم مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي النصر "المغربي" عبدالرزاق حمدالله، فريقه من المدرجات أمام الشباب، بعد أن أبعدته الإصابة التي لحقت به عن مشاركة فريقه .



وظهر "حمدالله" متأثراً في إحدى اللقطات التلفزيونية على ضياع عدد من الفرص من قبل زميله البرازيلي "تاليسكا".



وكان الشباب قد كسب نظيره النصر بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في ختام الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .