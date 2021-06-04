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الولايات المتحدة تُحمِّل ميليشيا الحوثي مسؤولية رفض وقف إطلاق النار وحل النزاع باليمن

في بيان صادر اليوم عن وزارة الخارجية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن ميليشيا الحوثي تتحمَّل مسؤولية رفضهم الانخراط في وقف إطلاق النار، واتخاذ خطوات لحل النزاع المستمر في اليمن منذ ما يقرب من سبع سنوات؛ ما جلب معاناة لا يمكن تصورها للشعب اليمني.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم عن الخارجية الأمريكية بعد أن أنهى المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ زيارة إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والإمارات والأردن.

وقال البيان: يواصل الحوثيون هجومهم المدمر على مأرب، الذي يدينه المجتمع الدولي، ويترك الحوثيين في عزلة متزايدة.

وأشار بيان وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المبعوث الأمريكي التقى خلال زيارته عددًا من كبار المسؤولين الحكوميين والشركاء الدوليين لمناقشة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن، وتأكيد الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار الشامل لإغاثة اليمنيين.

ميليشيا الحوثي الإرهابية وزارة الخارجية الأمريكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الولايات المتحدة تُحمِّل ميليشيا الحوثي مسؤولية رفض وقف إطلاق النار وحل النزاع باليمن
سبق

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن ميليشيا الحوثي تتحمَّل مسؤولية رفضهم الانخراط في وقف إطلاق النار، واتخاذ خطوات لحل النزاع المستمر في اليمن منذ ما يقرب من سبع سنوات؛ ما جلب معاناة لا يمكن تصورها للشعب اليمني.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم عن الخارجية الأمريكية بعد أن أنهى المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ زيارة إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والإمارات والأردن.

وقال البيان: يواصل الحوثيون هجومهم المدمر على مأرب، الذي يدينه المجتمع الدولي، ويترك الحوثيين في عزلة متزايدة.

وأشار بيان وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المبعوث الأمريكي التقى خلال زيارته عددًا من كبار المسؤولين الحكوميين والشركاء الدوليين لمناقشة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن، وتأكيد الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار الشامل لإغاثة اليمنيين.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
10:19 PM
اخر تعديل
05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442
02:15 AM

الولايات المتحدة تُحمِّل ميليشيا الحوثي مسؤولية رفض وقف إطلاق النار وحل النزاع باليمن

في بيان صادر اليوم عن وزارة الخارجية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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6,604

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن ميليشيا الحوثي تتحمَّل مسؤولية رفضهم الانخراط في وقف إطلاق النار، واتخاذ خطوات لحل النزاع المستمر في اليمن منذ ما يقرب من سبع سنوات؛ ما جلب معاناة لا يمكن تصورها للشعب اليمني.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم عن الخارجية الأمريكية بعد أن أنهى المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ زيارة إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والإمارات والأردن.

وقال البيان: يواصل الحوثيون هجومهم المدمر على مأرب، الذي يدينه المجتمع الدولي، ويترك الحوثيين في عزلة متزايدة.

وأشار بيان وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المبعوث الأمريكي التقى خلال زيارته عددًا من كبار المسؤولين الحكوميين والشركاء الدوليين لمناقشة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن، وتأكيد الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار الشامل لإغاثة اليمنيين.

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