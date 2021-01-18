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بلدية جنوب جدة تزيل 23 ألف متر مربع من الأسوار المخالفة

ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات

أزالت بلدية الجنوب الفرعية، التابعة لأمانة محافظة جدة، وضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية، عدداً من الأسوار بحي "البركة" والتي أقيمت بشكل مخالف، على مساحة قدرت بـ 23000م٢.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية م. أحمد الشافعي، أن أعمال الإزالة شملت إزالة سبعة من "الأحواش"، والتي أقيمت بطرق مخالفة، مبيناً أن البلدية واصلت خلال الفترة الماضية تكثيف جولاتها الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة المخالفات ضمن الجهود المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للسكان، ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلدية جنوب جدة تزيل 23 ألف متر مربع من الأسوار المخالفة
سبق

أزالت بلدية الجنوب الفرعية، التابعة لأمانة محافظة جدة، وضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية، عدداً من الأسوار بحي "البركة" والتي أقيمت بشكل مخالف، على مساحة قدرت بـ 23000م٢.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية م. أحمد الشافعي، أن أعمال الإزالة شملت إزالة سبعة من "الأحواش"، والتي أقيمت بطرق مخالفة، مبيناً أن البلدية واصلت خلال الفترة الماضية تكثيف جولاتها الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة المخالفات ضمن الجهود المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للسكان، ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
03:07 PM

بلدية جنوب جدة تزيل 23 ألف متر مربع من الأسوار المخالفة

ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية ومنع المخالفات

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عبدالله الراجحي - جدة
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أزالت بلدية الجنوب الفرعية، التابعة لأمانة محافظة جدة، وضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية، عدداً من الأسوار بحي "البركة" والتي أقيمت بشكل مخالف، على مساحة قدرت بـ 23000م٢.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية م. أحمد الشافعي، أن أعمال الإزالة شملت إزالة سبعة من "الأحواش"، والتي أقيمت بطرق مخالفة، مبيناً أن البلدية واصلت خلال الفترة الماضية تكثيف جولاتها الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة المخالفات ضمن الجهود المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للسكان، ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

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