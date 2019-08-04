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الأمن العام: ضبط 181 مكتباً مخالفاً.. و9915 شخصاً لا يحملون تصاريح للحج

‏‫أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج بأنه وفي إطار مهام الأمن العام في تنفيذ أنظمة وتعليمات الحج التي تهدف إلى تنظيم حجاج الداخل بما ينسجم والطاقات الاستيعابية للإقامة وأداء النسك والشعائر، وضبط حملات الحج غير النظامية التي تستغل رغبة المواطنين والمقيمين لأداء فريضة الحج بالاحتيال عليهم وجمع الأموال منهم بطريقة غير مشروعة.

فقد تم بتوفيق الله التالي:

1. ضبط (181) مائة وواحد وثمانين مكتباً غير مرخص بخدمة حجاج الداخل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالمسؤولية عنها.

2. إعادة (9915) تسعة آلاف وتسعمائة وخمسة عشر شخصاً من حيث أتوا لعدم حصولهم على تصاريح بالحج.

3. إعادة (389359) ثلاثمائة وتسعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وتسعة وخمسين مقيماً لعدم حصولهم على تصاريح بالعمل بالعاصمة المقدسة.

4. ضبط (277) مائتين وسبعة وسبعين مقيماً مخالفاً لأنظمة الحج داخل حدود المشاعر المقدسة وتوثيق هوياتهم تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم.

5. منع دخول (173223) مائة وثلاثة وسبعين ألفاً ومائتين وثلاثة وعشرين مركبة إلى العاصمة المقدسة، وإعادتها من حيث أتت؛ لمخالفتها تعليمات دخول المركبات إلى مكة المكرمة خلال موسم الحج.

6. ضبط (15) خمسة عشر ناقلاً مخالفاً لتعليمات نقل الحجاج واتخاذ الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

وأكد المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج أن رجال الأمن يؤدون مهامهم في كل مناطق المملكة، وفي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وكل الطرق والمنافذ المؤدية إليها بحزم وعزيمة عالية بما يحقق أهداف خطط أمن الحج؛ للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء نسكهم.

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الأمن العام: ضبط 181 مكتباً مخالفاً.. و9915 شخصاً لا يحملون تصاريح للحج
سبق

‏‫أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج بأنه وفي إطار مهام الأمن العام في تنفيذ أنظمة وتعليمات الحج التي تهدف إلى تنظيم حجاج الداخل بما ينسجم والطاقات الاستيعابية للإقامة وأداء النسك والشعائر، وضبط حملات الحج غير النظامية التي تستغل رغبة المواطنين والمقيمين لأداء فريضة الحج بالاحتيال عليهم وجمع الأموال منهم بطريقة غير مشروعة.

فقد تم بتوفيق الله التالي:

1. ضبط (181) مائة وواحد وثمانين مكتباً غير مرخص بخدمة حجاج الداخل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالمسؤولية عنها.

2. إعادة (9915) تسعة آلاف وتسعمائة وخمسة عشر شخصاً من حيث أتوا لعدم حصولهم على تصاريح بالحج.

3. إعادة (389359) ثلاثمائة وتسعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وتسعة وخمسين مقيماً لعدم حصولهم على تصاريح بالعمل بالعاصمة المقدسة.

4. ضبط (277) مائتين وسبعة وسبعين مقيماً مخالفاً لأنظمة الحج داخل حدود المشاعر المقدسة وتوثيق هوياتهم تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم.

5. منع دخول (173223) مائة وثلاثة وسبعين ألفاً ومائتين وثلاثة وعشرين مركبة إلى العاصمة المقدسة، وإعادتها من حيث أتت؛ لمخالفتها تعليمات دخول المركبات إلى مكة المكرمة خلال موسم الحج.

6. ضبط (15) خمسة عشر ناقلاً مخالفاً لتعليمات نقل الحجاج واتخاذ الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

وأكد المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج أن رجال الأمن يؤدون مهامهم في كل مناطق المملكة، وفي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وكل الطرق والمنافذ المؤدية إليها بحزم وعزيمة عالية بما يحقق أهداف خطط أمن الحج؛ للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء نسكهم.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
02:51 PM

الأمن العام: ضبط 181 مكتباً مخالفاً.. و9915 شخصاً لا يحملون تصاريح للحج

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
1,284

‏‫أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج بأنه وفي إطار مهام الأمن العام في تنفيذ أنظمة وتعليمات الحج التي تهدف إلى تنظيم حجاج الداخل بما ينسجم والطاقات الاستيعابية للإقامة وأداء النسك والشعائر، وضبط حملات الحج غير النظامية التي تستغل رغبة المواطنين والمقيمين لأداء فريضة الحج بالاحتيال عليهم وجمع الأموال منهم بطريقة غير مشروعة.

فقد تم بتوفيق الله التالي:

1. ضبط (181) مائة وواحد وثمانين مكتباً غير مرخص بخدمة حجاج الداخل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالمسؤولية عنها.

2. إعادة (9915) تسعة آلاف وتسعمائة وخمسة عشر شخصاً من حيث أتوا لعدم حصولهم على تصاريح بالحج.

3. إعادة (389359) ثلاثمائة وتسعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وتسعة وخمسين مقيماً لعدم حصولهم على تصاريح بالعمل بالعاصمة المقدسة.

4. ضبط (277) مائتين وسبعة وسبعين مقيماً مخالفاً لأنظمة الحج داخل حدود المشاعر المقدسة وتوثيق هوياتهم تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم.

5. منع دخول (173223) مائة وثلاثة وسبعين ألفاً ومائتين وثلاثة وعشرين مركبة إلى العاصمة المقدسة، وإعادتها من حيث أتت؛ لمخالفتها تعليمات دخول المركبات إلى مكة المكرمة خلال موسم الحج.

6. ضبط (15) خمسة عشر ناقلاً مخالفاً لتعليمات نقل الحجاج واتخاذ الإجراءات النظامية لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

وأكد المتحدث الرسمي للأمن العام بالحج أن رجال الأمن يؤدون مهامهم في كل مناطق المملكة، وفي مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وكل الطرق والمنافذ المؤدية إليها بحزم وعزيمة عالية بما يحقق أهداف خطط أمن الحج؛ للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أداء نسكهم.

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