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ارتفاع عدد المصابين بكورونا في بولندا إلى 1905 مصابين

ألبانيا تسجل 212 حالة إصابة بالفيروس معظمهم بـ"تيرانا"

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بولندا، اليوم، إلى 1905 مصابين، فيما بلغت الإصابات في ألبانيا 212 حالةً، بعد تسجيل إصابات جديدة في البلدين خلال الساعات الـ24 الماضيةً.

وسجلت وزارة الصحة البولندية -وفق بيانها- 43 إصابة مؤكدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ فيما سجلت أربع وفيات بالفيروس لمرضى كبار في السن وشخص في أوائل الثلاثينات، وكانوا جميعًا يعانون أمراضًا أخرى.

وأغلقت الحكومة البولندية المحلات التجارية والمطاعم ومراكز التسوق ودور السينما، ومنعت التجمعات لأكثر من 50 شخصًا كما أوقفت الرحلات وحركة القطارات الدولية والحدود لوقف تفشي الوباء.

وفي ألبانيا، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 212 حالةً معظمهم في العاصمة تيرانا.

وأشارت، في بيان، إلى شفاء 40 شخصًا حتى الآن بينهم امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا، فيما أودى الفيروس بحياة 10 أشخاص حتى الآن.

بولندا فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع عدد المصابين بكورونا في بولندا إلى 1905 مصابين
سبق

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بولندا، اليوم، إلى 1905 مصابين، فيما بلغت الإصابات في ألبانيا 212 حالةً، بعد تسجيل إصابات جديدة في البلدين خلال الساعات الـ24 الماضيةً.

وسجلت وزارة الصحة البولندية -وفق بيانها- 43 إصابة مؤكدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ فيما سجلت أربع وفيات بالفيروس لمرضى كبار في السن وشخص في أوائل الثلاثينات، وكانوا جميعًا يعانون أمراضًا أخرى.

وأغلقت الحكومة البولندية المحلات التجارية والمطاعم ومراكز التسوق ودور السينما، ومنعت التجمعات لأكثر من 50 شخصًا كما أوقفت الرحلات وحركة القطارات الدولية والحدود لوقف تفشي الوباء.

وفي ألبانيا، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 212 حالةً معظمهم في العاصمة تيرانا.

وأشارت، في بيان، إلى شفاء 40 شخصًا حتى الآن بينهم امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا، فيما أودى الفيروس بحياة 10 أشخاص حتى الآن.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
02:20 PM

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في بولندا إلى 1905 مصابين

ألبانيا تسجل 212 حالة إصابة بالفيروس معظمهم بـ"تيرانا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بولندا، اليوم، إلى 1905 مصابين، فيما بلغت الإصابات في ألبانيا 212 حالةً، بعد تسجيل إصابات جديدة في البلدين خلال الساعات الـ24 الماضيةً.

وسجلت وزارة الصحة البولندية -وفق بيانها- 43 إصابة مؤكدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة؛ فيما سجلت أربع وفيات بالفيروس لمرضى كبار في السن وشخص في أوائل الثلاثينات، وكانوا جميعًا يعانون أمراضًا أخرى.

وأغلقت الحكومة البولندية المحلات التجارية والمطاعم ومراكز التسوق ودور السينما، ومنعت التجمعات لأكثر من 50 شخصًا كما أوقفت الرحلات وحركة القطارات الدولية والحدود لوقف تفشي الوباء.

وفي ألبانيا، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 212 حالةً معظمهم في العاصمة تيرانا.

وأشارت، في بيان، إلى شفاء 40 شخصًا حتى الآن بينهم امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا، فيما أودى الفيروس بحياة 10 أشخاص حتى الآن.

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