النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمن الأفلاج يضبط عربياً حاول تهريب مخالف من أبناء جلدته

تحرير محضر بالواقعة وتسليمهما للجهات ذات الاختصاص

تمكّن رجال الأمن بمركز الضبط الأمني في الأفلاج من الإطاحة بمقيم عربي حاول تهريب مخالفة لنظام الإقامة من أبناء جلدته.

وكان رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني "نقطة التفتيش"، قد استوقفت مركبة، مساء أمس، يقودها مقيم عربي، برفقته شخص آخر، وبعد تدقيق إثباتات هوية الإقامة؛ تبين أن قائد المركبة مقيم نظاماً ومرافقه من مخالفي نظام الإقامة والعمل.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتسليمهما للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمن الأفلاج يضبط عربياً حاول تهريب مخالف من أبناء جلدته
سبق

تمكّن رجال الأمن بمركز الضبط الأمني في الأفلاج من الإطاحة بمقيم عربي حاول تهريب مخالفة لنظام الإقامة من أبناء جلدته.

وكان رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني "نقطة التفتيش"، قد استوقفت مركبة، مساء أمس، يقودها مقيم عربي، برفقته شخص آخر، وبعد تدقيق إثباتات هوية الإقامة؛ تبين أن قائد المركبة مقيم نظاماً ومرافقه من مخالفي نظام الإقامة والعمل.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتسليمهما للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
01:39 PM

أمن الأفلاج يضبط عربياً حاول تهريب مخالف من أبناء جلدته

تحرير محضر بالواقعة وتسليمهما للجهات ذات الاختصاص

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
1
1,356

تمكّن رجال الأمن بمركز الضبط الأمني في الأفلاج من الإطاحة بمقيم عربي حاول تهريب مخالفة لنظام الإقامة من أبناء جلدته.

وكان رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني "نقطة التفتيش"، قد استوقفت مركبة، مساء أمس، يقودها مقيم عربي، برفقته شخص آخر، وبعد تدقيق إثباتات هوية الإقامة؛ تبين أن قائد المركبة مقيم نظاماً ومرافقه من مخالفي نظام الإقامة والعمل.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتسليمهما للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,281
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,664
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,969
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,082

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة