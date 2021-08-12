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مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم بـ"مخواة الباحة"

دوريات المرور هرعت إلى الموقع كما تم توجيه فرقتين إسعافيتين

لقي شخص مصرعه فيما أصيب شخصان آخران بإصابات بليغة بعد وقوع حادث تصادم في المخواة بين مركبتين مساء الأربعاء وباشرت دوريات المرور الحادث وفرق الإسعاف موقع الحادث.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 16:43 مساء الأربعاء مفاده حادث تصادم بالمخواة وتحديداً بقدران.

وأضاف: تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع وعند وصولهما ومسح الموقع اتضح وجود عدد من الإصابات بالموقع وبعد الكشف اتضح وجود إصابتين خطيرتين وتم التعامل معه إسعافياً أيضاً، ونقلها إلى مستشفى المخواة لتلقي العلاج اللازم، فيما وجدت حالة وفاة بالموقع، سائلاً الله السلامة للمصابين والرحمة والمغفرة للمتوفى.

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مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم بـ"مخواة الباحة"
سبق

لقي شخص مصرعه فيما أصيب شخصان آخران بإصابات بليغة بعد وقوع حادث تصادم في المخواة بين مركبتين مساء الأربعاء وباشرت دوريات المرور الحادث وفرق الإسعاف موقع الحادث.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 16:43 مساء الأربعاء مفاده حادث تصادم بالمخواة وتحديداً بقدران.

وأضاف: تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع وعند وصولهما ومسح الموقع اتضح وجود عدد من الإصابات بالموقع وبعد الكشف اتضح وجود إصابتين خطيرتين وتم التعامل معه إسعافياً أيضاً، ونقلها إلى مستشفى المخواة لتلقي العلاج اللازم، فيما وجدت حالة وفاة بالموقع، سائلاً الله السلامة للمصابين والرحمة والمغفرة للمتوفى.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
12:57 AM

مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم بـ"مخواة الباحة"

دوريات المرور هرعت إلى الموقع كما تم توجيه فرقتين إسعافيتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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لقي شخص مصرعه فيما أصيب شخصان آخران بإصابات بليغة بعد وقوع حادث تصادم في المخواة بين مركبتين مساء الأربعاء وباشرت دوريات المرور الحادث وفرق الإسعاف موقع الحادث.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 16:43 مساء الأربعاء مفاده حادث تصادم بالمخواة وتحديداً بقدران.

وأضاف: تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر للموقع وعند وصولهما ومسح الموقع اتضح وجود عدد من الإصابات بالموقع وبعد الكشف اتضح وجود إصابتين خطيرتين وتم التعامل معه إسعافياً أيضاً، ونقلها إلى مستشفى المخواة لتلقي العلاج اللازم، فيما وجدت حالة وفاة بالموقع، سائلاً الله السلامة للمصابين والرحمة والمغفرة للمتوفى.

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