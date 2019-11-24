الأمم المتحدة تجلي عائلات الموظفين الدوليين في إثيوبيا

تنتهي العملية في موعد أقصاه 25 نوفمبر

تستعد الأمم المتحدة لإجلاء جميع أفراد عائلات الموظفين الدوليين المباشرين في إثيوبيا التي تفاقم فيها الصراع، وبلغ مرحلة حرجة.

ووفقًا لوثيقة رسمية أوردتها "فرانس 24"، أصدرت الأمم المتحدة أمرًا أمنيًّا داخليًّا لبدء تنسيق عملية الإجلاء، والتأكد من أن جميع أفراد عائلات الموظفين المعينين دوليًّا المؤهلين يغادرون إثيوبيا في موعد أقصاه 25 نوفمبر 2021.