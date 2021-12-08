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"أسد" في مركبته والغرامة قد تصل لـ 30 مليوناً.. الأمن البيئي بالرياض يضبط المخالف

المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي: كان بحوزته كائن فطري مهدّد بالانقراض

صرّح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله أحد الأشخاص بحوزته كائن فطري مهدد بالانقراض "أسد" على إحدى المركبات، فقد تمكنت التحريات الأمنية من ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، لاتجاره بكائنات فطرية مهددة بالانقراض "أسد وضبع وذئبان"، من خلال موقع أُعد لذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، لتسلم الكائنات بحكم الاختصاص، مبيناً أن عقوبة مخالفة بيع كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة تصل إلى (30) مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدّد على أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية تُجرّم الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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"أسد" في مركبته والغرامة قد تصل لـ 30 مليوناً.. الأمن البيئي بالرياض يضبط المخالف
سبق

صرّح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله أحد الأشخاص بحوزته كائن فطري مهدد بالانقراض "أسد" على إحدى المركبات، فقد تمكنت التحريات الأمنية من ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، لاتجاره بكائنات فطرية مهددة بالانقراض "أسد وضبع وذئبان"، من خلال موقع أُعد لذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، لتسلم الكائنات بحكم الاختصاص، مبيناً أن عقوبة مخالفة بيع كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة تصل إلى (30) مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدّد على أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية تُجرّم الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
01:33 PM

"أسد" في مركبته والغرامة قد تصل لـ 30 مليوناً.. الأمن البيئي بالرياض يضبط المخالف

المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي: كان بحوزته كائن فطري مهدّد بالانقراض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله أحد الأشخاص بحوزته كائن فطري مهدد بالانقراض "أسد" على إحدى المركبات، فقد تمكنت التحريات الأمنية من ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، لاتجاره بكائنات فطرية مهددة بالانقراض "أسد وضبع وذئبان"، من خلال موقع أُعد لذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، لتسلم الكائنات بحكم الاختصاص، مبيناً أن عقوبة مخالفة بيع كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة تصل إلى (30) مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدّد على أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية تُجرّم الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,341
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,612
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,358
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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