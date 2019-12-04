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وثيقة عمرها 76 عاماً قدّمها وزير الصحة لأمير تبوك.. هذا محتواها

اسم أمير مدينة تبوك في تلك الفترة عبدالرحمن بن محارب

كشفت "سبق" تفاصيل الوثيقة التي قدمها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتعود الوثيقة للثالث من شهر ذي القعدة لعام 1365هـ، وفيها طالب عدد من أعيان مدينة تبوك أمير تبوك بأنهم بحاجة ماسة إلى طبيب، وتضمن الطلب بالرأي بالإبراق للمقام السامي بطلب طبيب، وتضمنت الوثيقة أن عموم أهل البلدة والموظفين في حاجة إليه.

وتعود الوثيقة على عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- وقد كان اسم أمير مدينة تبوك في تلك الفترة عبدالرحمن بن محارب.. كما أن عدداً من الإدارات الحكومية بتبوك كانت تتبع للمدينة المنورة؛ وهي الصحة، والتعليم، ومديرية الزراعة.

يُذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة يقوم بزيارة لمنطقة تبوك اليوم.

وزير الصحة أمير منطقة تبوك مدينة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وثيقة عمرها 76 عاماً قدّمها وزير الصحة لأمير تبوك.. هذا محتواها
سبق

كشفت "سبق" تفاصيل الوثيقة التي قدمها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتعود الوثيقة للثالث من شهر ذي القعدة لعام 1365هـ، وفيها طالب عدد من أعيان مدينة تبوك أمير تبوك بأنهم بحاجة ماسة إلى طبيب، وتضمن الطلب بالرأي بالإبراق للمقام السامي بطلب طبيب، وتضمنت الوثيقة أن عموم أهل البلدة والموظفين في حاجة إليه.

وتعود الوثيقة على عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- وقد كان اسم أمير مدينة تبوك في تلك الفترة عبدالرحمن بن محارب.. كما أن عدداً من الإدارات الحكومية بتبوك كانت تتبع للمدينة المنورة؛ وهي الصحة، والتعليم، ومديرية الزراعة.

يُذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة يقوم بزيارة لمنطقة تبوك اليوم.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
04:03 PM

وثيقة عمرها 76 عاماً قدّمها وزير الصحة لأمير تبوك.. هذا محتواها

اسم أمير مدينة تبوك في تلك الفترة عبدالرحمن بن محارب

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بدر الجبل - تبوك
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1,561

كشفت "سبق" تفاصيل الوثيقة التي قدمها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتعود الوثيقة للثالث من شهر ذي القعدة لعام 1365هـ، وفيها طالب عدد من أعيان مدينة تبوك أمير تبوك بأنهم بحاجة ماسة إلى طبيب، وتضمن الطلب بالرأي بالإبراق للمقام السامي بطلب طبيب، وتضمنت الوثيقة أن عموم أهل البلدة والموظفين في حاجة إليه.

وتعود الوثيقة على عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- وقد كان اسم أمير مدينة تبوك في تلك الفترة عبدالرحمن بن محارب.. كما أن عدداً من الإدارات الحكومية بتبوك كانت تتبع للمدينة المنورة؛ وهي الصحة، والتعليم، ومديرية الزراعة.

يُذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة يقوم بزيارة لمنطقة تبوك اليوم.

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