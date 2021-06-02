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تركيا تفرض حجرًا صحيًّا لمدة 14 يومًا على القادمين من 8 دول

القادمون من 4 دول أخرى مطالبون بتقرير يُثبت عدم إصابتهم

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، فرض حجر صحي لمدة 14 يومًا، على القادمين من 8 دول، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وأشارت في بيان لها، إلى أن "قرار السلطات التركية يتعلق بالوافدين من أفغانستان وبنغلاديش والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند ونيبال وباكستان وسريلانكا".

وأضاف البيان: "الأشخاص المتواجدون في الدول الثماني المذكورة خلال الأسبوعين الأخيرين، سيُطلب منهم تقديم فحص يثبت عدم إصابتهم بكورونا "PCR"؛ على أن يكون ساريًا لمدة 72 ساعة من تاريخ قدومهم إلى تركيا، وسيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يومًا في أماكن تحددها الولايات التركية".

ووفق "روسيا اليوم" أكد البيان، ضرورة أن "يبرز القادمون من بريطانيا وإيران ومصر وسنغافورا، تقريرًا يثبت عدم إصابتهم بالفيروس، صادرًا قبل 72 ساعة على الأقل من تاريخ الدخول إلى البلاد".

ولفت البيان إلى أن "الأشخاص القادمين إلى تركيا من خارج تلك الدول الثماني، وتلقوْا اللقاح قبل 14 يومًا على الأقل، أو أصيبوا بالفيروس في الأشهر الستة الأخيرة؛ لن يُطلب منهم إبراز تقرير يثبت عدم إصابتهم بكورونا، ولن يخضعوا لحجر صحي".

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تركيا تفرض حجرًا صحيًّا لمدة 14 يومًا على القادمين من 8 دول
سبق

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، فرض حجر صحي لمدة 14 يومًا، على القادمين من 8 دول، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وأشارت في بيان لها، إلى أن "قرار السلطات التركية يتعلق بالوافدين من أفغانستان وبنغلاديش والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند ونيبال وباكستان وسريلانكا".

وأضاف البيان: "الأشخاص المتواجدون في الدول الثماني المذكورة خلال الأسبوعين الأخيرين، سيُطلب منهم تقديم فحص يثبت عدم إصابتهم بكورونا "PCR"؛ على أن يكون ساريًا لمدة 72 ساعة من تاريخ قدومهم إلى تركيا، وسيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يومًا في أماكن تحددها الولايات التركية".

ووفق "روسيا اليوم" أكد البيان، ضرورة أن "يبرز القادمون من بريطانيا وإيران ومصر وسنغافورا، تقريرًا يثبت عدم إصابتهم بالفيروس، صادرًا قبل 72 ساعة على الأقل من تاريخ الدخول إلى البلاد".

ولفت البيان إلى أن "الأشخاص القادمين إلى تركيا من خارج تلك الدول الثماني، وتلقوْا اللقاح قبل 14 يومًا على الأقل، أو أصيبوا بالفيروس في الأشهر الستة الأخيرة؛ لن يُطلب منهم إبراز تقرير يثبت عدم إصابتهم بكورونا، ولن يخضعوا لحجر صحي".

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
08:32 AM

تركيا تفرض حجرًا صحيًّا لمدة 14 يومًا على القادمين من 8 دول

القادمون من 4 دول أخرى مطالبون بتقرير يُثبت عدم إصابتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، فرض حجر صحي لمدة 14 يومًا، على القادمين من 8 دول، في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وأشارت في بيان لها، إلى أن "قرار السلطات التركية يتعلق بالوافدين من أفغانستان وبنغلاديش والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند ونيبال وباكستان وسريلانكا".

وأضاف البيان: "الأشخاص المتواجدون في الدول الثماني المذكورة خلال الأسبوعين الأخيرين، سيُطلب منهم تقديم فحص يثبت عدم إصابتهم بكورونا "PCR"؛ على أن يكون ساريًا لمدة 72 ساعة من تاريخ قدومهم إلى تركيا، وسيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يومًا في أماكن تحددها الولايات التركية".

ووفق "روسيا اليوم" أكد البيان، ضرورة أن "يبرز القادمون من بريطانيا وإيران ومصر وسنغافورا، تقريرًا يثبت عدم إصابتهم بالفيروس، صادرًا قبل 72 ساعة على الأقل من تاريخ الدخول إلى البلاد".

ولفت البيان إلى أن "الأشخاص القادمين إلى تركيا من خارج تلك الدول الثماني، وتلقوْا اللقاح قبل 14 يومًا على الأقل، أو أصيبوا بالفيروس في الأشهر الستة الأخيرة؛ لن يُطلب منهم إبراز تقرير يثبت عدم إصابتهم بكورونا، ولن يخضعوا لحجر صحي".

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