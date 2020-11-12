أدانت منظمة التعاون الإسلامي حادثة إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا.
ودعت المنظمة إلى الكشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة.
التعاون الإسلامي تدين إطلاق النار على سفارة السعودية في هولندا
دعت إلى كشف الملابسات وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة
أدانت منظمة التعاون الإسلامي حادثة إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا.
ودعت المنظمة إلى الكشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة.
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التعاون الإسلامي تدين إطلاق النار على سفارة السعودية في هولنداوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-12
أدانت منظمة التعاون الإسلامي حادثة إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا.
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
05:16 PM
التعاون الإسلامي تدين إطلاق النار على سفارة السعودية في هولندا
دعت إلى كشف الملابسات وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة
أدانت منظمة التعاون الإسلامي حادثة إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا.
ودعت المنظمة إلى الكشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة.
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