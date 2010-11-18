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بالفيديو.. العلَمان السعودي والعماني يتعانقان في مكة احتفالاً باليوم الوطني للسلطنة

تعبيراً عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين قيادة وشعباً

تداول المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر تزيّن شوارع مكة المكرمة بالعلَمين السعودي والعماني؛ احتفالاً باليوم الوطني الـ48 لسلطنة عمان.

ويظهر في المقطع العلَمان متعانقين في أحد شوارع مكة الرئيسية؛ تعبيراً عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين قيادة وشعباً، وما يجمعهما من روابط الدين والدم والجوار ووحدة المصير.

وأبدى المغردون العمانيون استحسانهم للافتة السعودية الطيبة، معبرين عن شكرهم لمشاركة الشعب السعودي لهم في أفراحهم، فكتبت المغردة هدى الوهيبية: "شكراً من القلب لكم أهلنا في السعودية ربي لا يفرق شملنا وشمل الخليج ككل. آمين يا رب".

وعلقت مغردة أخرى على المقطع، قائلة: "شكراً للمملكة حكومة وشعباً".

وتحتفل سلطنة عمان في يوم 18 نوفمبر بعيدها الوطني، الذي يؤرخ لمسيرة البناء والتطوير التي بدأها السلطان قابوس منذ عام 1970م، الذي أعلن بدء انطلاق مسيرة نهضة السلطنة العمانيّة، وعلى إثرها بدأت مرحلة بناء الدّولة الحديثة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. العلَمان السعودي والعماني يتعانقان في مكة احتفالاً باليوم الوطني للسلطنة
سبق

تداول المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر تزيّن شوارع مكة المكرمة بالعلَمين السعودي والعماني؛ احتفالاً باليوم الوطني الـ48 لسلطنة عمان.

ويظهر في المقطع العلَمان متعانقين في أحد شوارع مكة الرئيسية؛ تعبيراً عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين قيادة وشعباً، وما يجمعهما من روابط الدين والدم والجوار ووحدة المصير.

وأبدى المغردون العمانيون استحسانهم للافتة السعودية الطيبة، معبرين عن شكرهم لمشاركة الشعب السعودي لهم في أفراحهم، فكتبت المغردة هدى الوهيبية: "شكراً من القلب لكم أهلنا في السعودية ربي لا يفرق شملنا وشمل الخليج ككل. آمين يا رب".

وعلقت مغردة أخرى على المقطع، قائلة: "شكراً للمملكة حكومة وشعباً".

وتحتفل سلطنة عمان في يوم 18 نوفمبر بعيدها الوطني، الذي يؤرخ لمسيرة البناء والتطوير التي بدأها السلطان قابوس منذ عام 1970م، الذي أعلن بدء انطلاق مسيرة نهضة السلطنة العمانيّة، وعلى إثرها بدأت مرحلة بناء الدّولة الحديثة.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
04:39 PM

بالفيديو.. العلَمان السعودي والعماني يتعانقان في مكة احتفالاً باليوم الوطني للسلطنة

تعبيراً عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين قيادة وشعباً

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
1,686

تداول المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر تزيّن شوارع مكة المكرمة بالعلَمين السعودي والعماني؛ احتفالاً باليوم الوطني الـ48 لسلطنة عمان.

ويظهر في المقطع العلَمان متعانقين في أحد شوارع مكة الرئيسية؛ تعبيراً عن عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين قيادة وشعباً، وما يجمعهما من روابط الدين والدم والجوار ووحدة المصير.

وأبدى المغردون العمانيون استحسانهم للافتة السعودية الطيبة، معبرين عن شكرهم لمشاركة الشعب السعودي لهم في أفراحهم، فكتبت المغردة هدى الوهيبية: "شكراً من القلب لكم أهلنا في السعودية ربي لا يفرق شملنا وشمل الخليج ككل. آمين يا رب".

وعلقت مغردة أخرى على المقطع، قائلة: "شكراً للمملكة حكومة وشعباً".

وتحتفل سلطنة عمان في يوم 18 نوفمبر بعيدها الوطني، الذي يؤرخ لمسيرة البناء والتطوير التي بدأها السلطان قابوس منذ عام 1970م، الذي أعلن بدء انطلاق مسيرة نهضة السلطنة العمانيّة، وعلى إثرها بدأت مرحلة بناء الدّولة الحديثة.

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