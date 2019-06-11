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11 إصابة جديدة بكورونا جميعها لوافدين من الخارج في الصين

اللجنة الصحية الوطنية: بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 4634 حالة

أعلنت اللجنة الصحية الوطنية في الصين، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ جميعها لأشخاص وافدين من الخارج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اللجنة، أن هناك أربعة من بين تلك الحالات لم تظهر عليهم أعراض مرضية.

وسجلت الصين 83 ألفًا و57 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن، وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 4634 حالة.

الصين فيروس كورونا الجديد

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11 إصابة جديدة بكورونا جميعها لوافدين من الخارج في الصين
سبق

أعلنت اللجنة الصحية الوطنية في الصين، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ جميعها لأشخاص وافدين من الخارج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اللجنة، أن هناك أربعة من بين تلك الحالات لم تظهر عليهم أعراض مرضية.

وسجلت الصين 83 ألفًا و57 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن، وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 4634 حالة.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
09:09 AM

11 إصابة جديدة بكورونا جميعها لوافدين من الخارج في الصين

اللجنة الصحية الوطنية: بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 4634 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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أعلنت اللجنة الصحية الوطنية في الصين، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ جميعها لأشخاص وافدين من الخارج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اللجنة، أن هناك أربعة من بين تلك الحالات لم تظهر عليهم أعراض مرضية.

وسجلت الصين 83 ألفًا و57 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن، وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 4634 حالة.

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