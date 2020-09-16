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"آل رشة" يتفقد ميدانيًا متطلبات العمل التنظيمي بمدارس حبونا

تابع تفعيل منصة "مدرستي"عبر برنامج "مايكروسوفت تيمز"

قام مدير مكتب التعليم بحبونا فيصل يحيى آل رشة بزيارة عددٍ من المدارس بحبونا للوقوف ميدانيًا على متطلبات العمل التنظيمي والإشراف على سير الدروس التعليمية بمنصة ‫مدرستي المقدمة من قِبل المعلمين عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، وذلك بتوجيه من المدير العام للتعليم بنجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.

وشملت الزيارة مدرسة ابن القيم الثانوية ومدرسة الأنصار الابتدائية والمتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم حيث اطلع "آل رشة" خلالها على تفعيل منصات التعليم عن بُعد، وعمل لجان الدعم التقني لحل المشكلات التقنية التي تواجه الطلاب، وأعمال لجان الدعم التعليمي والإرشادي.

ونوه "آل رشة" بجهود الهيئة الإدارية والتعليمية في القيام بأعمال منصة مدرستي وإضافة برنامج تيمز وتطبيقاته التعليمية كإحدى المبادرات الداعمة للمنصة داعيًا إلى الاستفادة من هذه التطبيقات بما يُحقق الهدف التعليمي وحث الجميع على مواصلة العمل وتقديم كامل الدعم للطلاب لإنجاح عملية التعليم عن بُعد.

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"آل رشة" يتفقد ميدانيًا متطلبات العمل التنظيمي بمدارس حبونا
سبق

قام مدير مكتب التعليم بحبونا فيصل يحيى آل رشة بزيارة عددٍ من المدارس بحبونا للوقوف ميدانيًا على متطلبات العمل التنظيمي والإشراف على سير الدروس التعليمية بمنصة ‫مدرستي المقدمة من قِبل المعلمين عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، وذلك بتوجيه من المدير العام للتعليم بنجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.

وشملت الزيارة مدرسة ابن القيم الثانوية ومدرسة الأنصار الابتدائية والمتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم حيث اطلع "آل رشة" خلالها على تفعيل منصات التعليم عن بُعد، وعمل لجان الدعم التقني لحل المشكلات التقنية التي تواجه الطلاب، وأعمال لجان الدعم التعليمي والإرشادي.

ونوه "آل رشة" بجهود الهيئة الإدارية والتعليمية في القيام بأعمال منصة مدرستي وإضافة برنامج تيمز وتطبيقاته التعليمية كإحدى المبادرات الداعمة للمنصة داعيًا إلى الاستفادة من هذه التطبيقات بما يُحقق الهدف التعليمي وحث الجميع على مواصلة العمل وتقديم كامل الدعم للطلاب لإنجاح عملية التعليم عن بُعد.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
09:24 PM

"آل رشة" يتفقد ميدانيًا متطلبات العمل التنظيمي بمدارس حبونا

تابع تفعيل منصة "مدرستي"عبر برنامج "مايكروسوفت تيمز"

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علي حفول - الرياض
0
86

قام مدير مكتب التعليم بحبونا فيصل يحيى آل رشة بزيارة عددٍ من المدارس بحبونا للوقوف ميدانيًا على متطلبات العمل التنظيمي والإشراف على سير الدروس التعليمية بمنصة ‫مدرستي المقدمة من قِبل المعلمين عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، وذلك بتوجيه من المدير العام للتعليم بنجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.

وشملت الزيارة مدرسة ابن القيم الثانوية ومدرسة الأنصار الابتدائية والمتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم حيث اطلع "آل رشة" خلالها على تفعيل منصات التعليم عن بُعد، وعمل لجان الدعم التقني لحل المشكلات التقنية التي تواجه الطلاب، وأعمال لجان الدعم التعليمي والإرشادي.

ونوه "آل رشة" بجهود الهيئة الإدارية والتعليمية في القيام بأعمال منصة مدرستي وإضافة برنامج تيمز وتطبيقاته التعليمية كإحدى المبادرات الداعمة للمنصة داعيًا إلى الاستفادة من هذه التطبيقات بما يُحقق الهدف التعليمي وحث الجميع على مواصلة العمل وتقديم كامل الدعم للطلاب لإنجاح عملية التعليم عن بُعد.

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