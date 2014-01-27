النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير العدل يدشّن مركز المصالحة النموذجي لنشر ثقافة الصلح في المجتمع

لتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين والحدّ من تدفق القضايا على المحاكم

دشّن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في الرياض، اليوم، مبنى مركز المصالحة النموذجي، الذي يتيح للأطراف المتنازعة فرصة الصلح خارج قاعات المحاكم وقبل اللجوء إلى القضاء، عبر مجموعة من المصلحين المؤهلين والمتخصصين، وتقديم الصلح وتسهيله لفئات المجتمع كافة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ويهدف المركز النموذجي إلى تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، والحدّ من تدفق القضايا على المحاكم، كما يهدف المركز إلى الإسهام في نشر ثقافة الصلح في المجتمع بشكل واسع وبطرق مبتكرة.

وتتوزع مسارات الصلح على أربعة مسارات هي: الأحوال الشخصية، التجاري، الجزائي، الحقوقي والمروري؛ حيث تعد محاضر الصلح الصادرة من المركز سندات تنفيذية.

ويأتي ذلك ضمن عدة خطوات تطويرية عديدة اتخذتها وزارة العدل في هذا الصدد؛ منها منصة تراضي الإلكترونية: taradhi.moj.gov.sa، التي تسهم في تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، إضافة إلى منح كل طرف مساحة للتعبير عن وجهة نظره وعدم تقيّده بموعد الجلسة.

وبلغ عدد المستفيدين من "تراضي" أكثر من 300 ألف مستفيد، إضافة إلى استقبالها 150 ألف طلب، فيما بلغ عدد الوثائق الصادرة من مركز المصالحة في وزارة العدل، أكثر من 53 ألف وثيقة، وبلغ عدد المصلحين 350 مصلحًا ومصلحة.

وزير العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير العدل يدشّن مركز المصالحة النموذجي لنشر ثقافة الصلح في المجتمع
سبق

دشّن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في الرياض، اليوم، مبنى مركز المصالحة النموذجي، الذي يتيح للأطراف المتنازعة فرصة الصلح خارج قاعات المحاكم وقبل اللجوء إلى القضاء، عبر مجموعة من المصلحين المؤهلين والمتخصصين، وتقديم الصلح وتسهيله لفئات المجتمع كافة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ويهدف المركز النموذجي إلى تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، والحدّ من تدفق القضايا على المحاكم، كما يهدف المركز إلى الإسهام في نشر ثقافة الصلح في المجتمع بشكل واسع وبطرق مبتكرة.

وتتوزع مسارات الصلح على أربعة مسارات هي: الأحوال الشخصية، التجاري، الجزائي، الحقوقي والمروري؛ حيث تعد محاضر الصلح الصادرة من المركز سندات تنفيذية.

ويأتي ذلك ضمن عدة خطوات تطويرية عديدة اتخذتها وزارة العدل في هذا الصدد؛ منها منصة تراضي الإلكترونية: taradhi.moj.gov.sa، التي تسهم في تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، إضافة إلى منح كل طرف مساحة للتعبير عن وجهة نظره وعدم تقيّده بموعد الجلسة.

وبلغ عدد المستفيدين من "تراضي" أكثر من 300 ألف مستفيد، إضافة إلى استقبالها 150 ألف طلب، فيما بلغ عدد الوثائق الصادرة من مركز المصالحة في وزارة العدل، أكثر من 53 ألف وثيقة، وبلغ عدد المصلحين 350 مصلحًا ومصلحة.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
04:58 PM

وزير العدل يدشّن مركز المصالحة النموذجي لنشر ثقافة الصلح في المجتمع

لتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين والحدّ من تدفق القضايا على المحاكم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
507

دشّن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في الرياض، اليوم، مبنى مركز المصالحة النموذجي، الذي يتيح للأطراف المتنازعة فرصة الصلح خارج قاعات المحاكم وقبل اللجوء إلى القضاء، عبر مجموعة من المصلحين المؤهلين والمتخصصين، وتقديم الصلح وتسهيله لفئات المجتمع كافة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ويهدف المركز النموذجي إلى تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، والحدّ من تدفق القضايا على المحاكم، كما يهدف المركز إلى الإسهام في نشر ثقافة الصلح في المجتمع بشكل واسع وبطرق مبتكرة.

وتتوزع مسارات الصلح على أربعة مسارات هي: الأحوال الشخصية، التجاري، الجزائي، الحقوقي والمروري؛ حيث تعد محاضر الصلح الصادرة من المركز سندات تنفيذية.

ويأتي ذلك ضمن عدة خطوات تطويرية عديدة اتخذتها وزارة العدل في هذا الصدد؛ منها منصة تراضي الإلكترونية: taradhi.moj.gov.sa، التي تسهم في تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، إضافة إلى منح كل طرف مساحة للتعبير عن وجهة نظره وعدم تقيّده بموعد الجلسة.

وبلغ عدد المستفيدين من "تراضي" أكثر من 300 ألف مستفيد، إضافة إلى استقبالها 150 ألف طلب، فيما بلغ عدد الوثائق الصادرة من مركز المصالحة في وزارة العدل، أكثر من 53 ألف وثيقة، وبلغ عدد المصلحين 350 مصلحًا ومصلحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,614
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,177
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,104
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,006

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة