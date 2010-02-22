الشيخ ناصر الدوسري في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى رئيس كتابة عدل الخبر الأولى سابقًا، الشيخ ناصر بن نبجان الشرافي الدوسري.
وللعزاء والتواصل مع أبنائه: "راكان" "0548922299"، "محمد" "0540282222"، "راجس" "0544442899".
انتقل إلى رحمة الله تعالى رئيس كتابة عدل الخبر الأولى سابقًا، الشيخ ناصر بن نبجان الشرافي الدوسري.
وللعزاء والتواصل مع أبنائه: "راكان" "0548922299"، "محمد" "0540282222"، "راجس" "0544442899".
انتقل إلى رحمة الله تعالى رئيس كتابة عدل الخبر الأولى سابقًا، الشيخ ناصر بن نبجان الشرافي الدوسري.
وللعزاء والتواصل مع أبنائه: "راكان" "0548922299"، "محمد" "0540282222"، "راجس" "0544442899".
انتقل إلى رحمة الله تعالى رئيس كتابة عدل الخبر الأولى سابقًا، الشيخ ناصر بن نبجان الشرافي الدوسري.
وللعزاء والتواصل مع أبنائه: "راكان" "0548922299"، "محمد" "0540282222"، "راجس" "0544442899".